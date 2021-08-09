27 Mart 2021'de Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde Norveç'i 3-0 yendiği maçta attığı 2 golle Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine giren Ozan Tufan'ın büyük hayalleri vardı. Milli futbolcu Euro 2020'nin ardından Avrupa'nın 5 büyük liginden birine transfer olmak istiyordu ancak Ozan Tufan'ın bu hayali şimdilik suya düştü.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Türkiye'nin Euro 2020'de takım halinde başarısız olması Ozan Tufan'ın kariyerini sekteye uğrattı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de de zor günler geçiriyor. Teknik direktör Vitor Pereira Ozan Tufan'ı ilk 11'de düşünmüyor. Portekizli teknik adam milli futbolcuyu sistemine uygun bulmadı.

Birkaç ay öncesinde Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın değişilmez isimlerinden olan Ozan Tufan, bir anda geri plana düştü. Eğer bir teklif gelirse ve Fenerbahçe ile Ozan Tufan'ın istediği şartlar oluşursa, milli futbolcu bu yaz takımdan ayrılacak.