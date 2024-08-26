Özata Denizcilik halka arz oluyor. 13 milyon 350 bin lot dağıtacak olan firmanın halka arz büyüklüğü 1.4 milyar TL olarak açıklandı. Firma halka arzdan elde edeceği fonun büyük kısmını 'finansman giderlerinin azaltılması' olarak kullanılacak. İşte, Özata Denizcilik hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve diğer detaylar...