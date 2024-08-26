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        Haberler Bilgi Ekonomi Özata Denizcilik halka arz oluyor! Özata Denizcilik hisse fiyatı, fon kullanım yeri, lot miktarı, talep toplama tarihleri

        Özata Denizcilik halka arz oluyor! Özata Denizcilik halka arz detayları ve hisse fiyatı nedir?

        Özata Denizcilik halka arz oluyor. 13 milyon 350 bin lot dağıtacak firma, 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan şirket üç gün talep toplayacak. İşte, Özata Denizcilik halka arz detayları, hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri ve talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 08:51 Güncelleme: 26.08.2024 - 08:51
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        Özata Denizcilik halka arz oluyor. 13 milyon 350 bin lot dağıtacak olan firmanın halka arz büyüklüğü 1.4 milyar TL olarak açıklandı. Firma halka arzdan elde edeceği fonun büyük kısmını 'finansman giderlerinin azaltılması' olarak kullanılacak. İşte, Özata Denizcilik hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve diğer detaylar...

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        ÖZATA DENİZCİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?

        Şirketin hisse fiyatı 105 TL olarak belirlendi.

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        ÖZATA DENİZCİLİK KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma, 13 milyon 350 bin lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;

        - 300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL).

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        ÖZATA DENİZCİLİK NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?

        Firma, 27-28-29 Ağustos tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep toplayacak.

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        ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 40-45 Finansman giderlerinin azaltılması.

        Yüzde 20-25 Üst yapı ve alt yapı yatırımları.

        Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı.

        Yüzde 15-20 İşletme sermayesi.

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        ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Özata Denizcilik 1.4 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 18.71 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ancak firma katılım endeksine uygun.

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