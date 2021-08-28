Özbekistan'da af kararı 0:00 / 0:00

AA

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, 1 Eylül’de kutlanacak ülke bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkûmların " affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, toplam 215 mahkûm yararlanacağı af çerçevesinde 142 mahkûm salıverilecek, 73 mahkûmun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkûmlardan 15'ini yasa dışı örgüt mensubu, 12'sini 60 yaş üstü kişiler, 14’ünü kadın, 69’unu ise yabancı uyruklular oluşturuyor.

Kararnameyle affedilen mahkûmların tahliye edilmesinin ardından topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Geçen sene de ülke bağımsızlığının 29. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 113 kişi affedilmişti.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkûmlar için af ilan edilirken son 5 yılda ilan edilen toplam 16 aftan 4 bin 965 kişi yararlanmış bulunuyor.​​​​​​​