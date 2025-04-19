Özcan Deniz: Başaramadılar, o yüzden çok öfkeliler

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra anjiyo olan Deniz, ağabeyiyle mahkemelik de olmuştu.

Özcan Deniz, yaşananlara; "Ben o konuya artık giremiyorum. Yoruldum, konuşulacak bir tarafı yok, tamamen her şey yargıda, konuşmanın bir anlamı yok" demişti.

Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz ile yer aldığı romantik pozlarını sosyal medya sayfasında yayımladı.

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Samar Dadgar'ın paylaşımına ünlü şarkıcı; "Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikâyemsiniz" yorumunda bulundu.

Eşi Dadgar da şarkıcının yorumuna "İyi ki sen… İyi ki biz" diyerek, karşılık verdi.

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile evliliği 2019'da olaylı bir şekilde bitmişti. Ünlü şarkıcı, sonrasında modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kadriye Deniz, oğlunun Samar Dadgar ile evlenmesine karşı çıkarak; "Evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikâh masasına mı oturmak lâzım?" demişti.