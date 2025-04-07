Özcan Deniz'den Ercan Deniz sorularına yanıt: O konuya girmiyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, Kuzey'i sinemaya götürdüğünü söyledi.

"HERKESİN GİZLİ STRESİ VAR"

Bayramın birinci günü sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak ile ilgili konuşan Özcan Deniz; "Arkadaşlar, herkesin gizli stresi var. Genel olarak sahne zaten stresli bir yer; uykusuzluk, yeme - içme düzensizliği, dış etkenler falan... Çok üzüldük. Allah, rahmet eylesin" dedi.

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"HER ŞEY YARGIDA"

Bir süredir aile için sorunlarıyla gündeme gelen Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz tarafından kara para aklamakla suçlanmış ve daha sonra yaptığı açıklamada ağabeyinin kendisine ihanet ettiğini açıklamıştı. Özcan Deniz, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına; "Ben o konuya artık giremiyorum. Yoruldum, konuşulacak bir tarafı yok, tamamen her şey yargıda, konuşmanın bir anlamı yok" yanıtını verdi.

"HERKESİ ETKİLEDİ"

Özcan Deniz, ardından muhabirlerin, "Bu durum ailenizi etkiledi mi?" sorusuna ise "Etkilemez olur mu? Tabii ki herkesi etkiledi ama yapacak bir şey yok" sözleriyle karşılık verdi.