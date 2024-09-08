Özel: Aşırı sağcılık ve faşizm bir virüs gibi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazze'de neredeyse bir yıldır devam eden katliamın durması, öncelikli olarak oradaki sivillerin gördüğü zulmün sona ermesi, çocuk ve kadın katliamının durdurulmasıyla ilgili hepimizin üzerine düşeni bir an önce yapması gerekiyor." dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, CHP'nin ATO Congresium'da düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda, "Küresel ve Yerel Sorunlara İlerici Çözümler" başlıklı Sosyalist Enternasyonal komite toplantısına başkanlık etti.

"AŞIRI SAĞCILIK VE FAŞİZM BİR VİRÜS GİBİ TÜM DÜNYAYA YAYILMAYA BAŞLADI"

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, aşırı sağcılık ve faşizmin adeta bir virüs gibi tüm dünyaya yayılmaya başladığını söyledi.

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Bu tehdidin dünya çapında bir risk ortamı yarattığını ifade eden Özel, "Bu zorlukları aşabilmek için artık küresel bir dayanışmaya ve ortak çözüm arayışlarına her zamankinden çok ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.