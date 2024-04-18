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        Haberler Gündem Politika Özel: Başımızın üstünde bir cam tavan vardı yüzde 25'lik ama artık siyasetin başarı kapısı açıldı

        Özel: Başımızın üstünde bir cam tavan vardı yüzde 25'lik ama artık siyasetin başarı kapısı açıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasetin başarı kapısı bizim partiye kapalıydı. Başımızın üstünde bir cam tavan vardı. Yüzde 25'lik, kıramıyorduk, kıramayacağız diye artık zıplamıyorduk da. Artık siyasetin başarı kapısı açıldı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 22:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:42
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        Özel: Siyasetin başarı kapısı açıldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması programına katıldı. Programa; CHP Genel Sekreteri Selin Sayın Böke, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler ile çok sayıda partili ve öğrenciler katıldı.

        "BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEKİ CAM TAVANI KIRDIK"

        Önlerinde açamadıkları devasa bir kapı olduğunu belirten Özel, "Siyasetin başarı kapısı bizim partiye kapalıydı. Başımızın üstünde bir cam tavan vardı. Yüzde 25’lik, kıramıyorduk, kıramayacağız diye artık zıplamıyorduk da. O devasa siyaset kalesinin kapalı başarı kalesinin 3 anahtarı vardı. Tarihten mirastı. Emanetti. O 3 anahtarı 3 deliğe soktuk ve teker teker çevirdik. Siyasetin başarı kapısı açıldı" ifadesini kullandı.

        Özel, "Bugün nasıl cesur ve kararlı bir adımla gençlere, kadınlara ve liyakate yatırım yaptık, adım attık, güvendik ve sonuç aldıysak aynı sonucu alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu seçimde; yok sayılanlar, unutulanlar, ötekileştirilenler, emeklisiyle, emekçisiyle, beyaz, gri ve mavi yakalı emekçileriyle, esnafıyla, çiftçisiyle seçimi kazandık. Ama bu seçimde en çok seslendiğim ve bir yerden sonra sesimi duyduklarını gördüğüm gençler kazandı ve kazandırdı" dedi.

        "ESAS BEKA SORUNU, BUGÜN HER 4 GENÇTEN 3'ÜNÜN BAVULLARI ZİHNİNDE TOPLAMIŞ OLMASIDIR"

        Türkiye'de beka sorunundan sık sık bahsedildiğine değinen Özel, "Devlet Bey bahseder, Tayyip Bey bahseder. Bir ülkenin beka sorunu, o ülkenin geleceğini tehdit eden bir sorun, çoğunlukla da işgal. Bu ülke bir kere beka sorunu yaşadı. Matbaa yüzyıl geç gelince, biraz önce de söyledim, 7 ülke geldi istila etti ve paylaştılar.

        Esas beka sorunu bugün, o gün değil. Bugün beka sorunu, her 4 gençten 3'ünün bavulları zihninde toplamış olmasıdır. En kötüsü yüzde 62, en yükseği yüzde 78 olmak üzere 5'ten fazla ankette gençler, 'imkanım olursa yurt dışına gitmek, oraya yerleşmek orada yaşamak istiyorum' diyor. Bu ülkenin yetişmiş, iyi eğitim almış ya da hak ettiği halde o fırsat eşitliğinden yararlanamamış pırıl pırıl gençleri maalesef dünyanın başka ülkelerine gidiyor. Beka sorunu dünyanın başka ülkelerinin, Türkiye üzerinde hesap yapması değildir, plan yapması değildir, hayal kurması değildir. O hayalleri geri püskürtmesini bildik, biliriz. Bir ülkenin gerçek sorunu o ülkenin gençlerinin, dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır. İşte biz, bu seçimlerde hiç olmazsa bir seçim daha geleceğini dünyanın başka yerlerinde değil bu ülkede aramak üzere ya da gitse bile dönmeyi düşünerek, gönlünü hiç olmazsa burada bırakarak, gençlere bu ülkede hayal kurmaları için birlikte bir şey yapmayı teklif ettik ve onları çağırdık. Sadece sosyal demokratları davet etmedik. Yalandan, haramdan bıkmış muhafazakar demokratları da öyle kaba saba milliyetçilikle değil ama bu ülkenin yarınlarına, birliğine, bütünlüğüne önem veren milliyetçi demokratları da bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygılı Kürt demokratları da ortak bir gelecek hayali kurabilen, bu ülkedeki herkesi Türkiye ittifakına davet ettik" dedi

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