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        Özel'den MHP'ye yanıt

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in "partisinin CHP ile temas kurmayacağı" yönündeki paylaşımına ilişkin, "Ne zaman Sayın Bahçeli görevinin başına döner, o zaman tartışmalar da konuşmalar da olur. O güne kadar Sayın Bahçeli'nin sağlığına dua ederim, onun dışında bir şey diyemem." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 22:23 Güncelleme: 12.03.2025 - 22:41
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        Özel'den MHP'ye yanıt
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        CHP Genel Başkanı Özel, Keçiören Belediyesince Ihlamur Kasrı Kongre Merkezinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü ile İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gününü kutladı.

        İftar sofralarında mümkün olduğunca gündelik siyasete değinmediğini belirten Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve partisine yönelik eleştirilerde bulunduğunu anımsattı.

        "YARGI GÜCÜYLE, DEVLET GÜCÜYLE SALDIRMAKLA KAHRAMANLIK OLMUYOR"

        Özel, eleştirilere aynı şekilde cevap vermeyeceklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Muhalefet partilerinin belediye başkanlarını içeriye atmakla, belediyelerini madden, manen, hukuken silkelemekle, bir partiye 1,5 yıl önce yapılmış kongresine kara çalmaya çalışmakla, yargı gücüyle, devlet gücüyle saldırmakla kahramanlık olmuyor. Bülent Ecevit'in Yasir Arafata Filistin'in yanında olduğunu gösterdiği cesareti, bugün Trump denen çılgına karşı gösterebiliyor musun? Netanyahu'ya karşı gösterebiliyor musun? Bu Trump'a karşı da İsraile karşı da Bülent Ecevit'in, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının, CHP'nin gösterdiği cesareti göstermeye davet ediyorum Recep Tayyip Erdoğanı." diye konuştu.

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        Ekonomi, üzerinden iktidarı eleştiren Özel, "Erdoğan'a şunu söylüyorum, emekliyi canından bezdirdin. Emekli, asgari ücretli sana oy vermeyince bir de bozuluyorsun. Bu insanların sana kırılması, darılması, desteğini çekmesi, artık seni iktidardan indirmesi için daha ne olacak Sayın Erdoğan?" ifadesini kullandı.

        MHP'NİN CHP İLE GÖRÜŞMEME KARARINA YANIT

        Özel, bir gazetecinin, "MHP'nin CHP ile görüşmeme kararına ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

        "Benim muhatabım, Sayın Bahçeli. Sayın Bahçelinin rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı söyledik, buna riayet ediyoruz. Kendisi de teşekkür telefonu açmıştı. Sayın Celal Adanı aradım, hem sağlık durumunu sordum hem de Bu nedir? dedim. Gördüğüm kadarıyla Sayın Adan da Sayın Bahçeli'nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlattı. Ben şimdi o genç arkadaşın tweetine ne diyeyim? Onu da üzmek istemem ama bunlar koskoca kurumlar, partiler. Türkiye'nin böyle gerilimlere değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var."

        "SAYIN BAHÇELİ'NİN SAĞLIĞINA DUA EDERİM, ONUN DIŞINDA BİR ŞEY DİYEMEM"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin bir an önce sağlığına kavuşarak siyasete dönmesini umduklarını belirten Özel, "O genç arkadaşın bizi çekmek istediği alan ne partisinin ne Türkiye'nin faydasına değil. Olacak iş değil ama oldurmuşlar, olduğu kadar olsun. Sayın Bahçeliye bir kez daha şifa diliyoruz. Ne zaman Sayın Bahçeli görevinin başına döner, o zaman tartışmalar da konuşmalar da olur. O güne kadar Sayın Bahçeli'nin sağlığına dua ederim, onun dışında bir şey diyemem." değerlendirmesinde bulundu.

        Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşın, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili "Bizden ayrılık bekleyenler avucunu yalayacak" sözlerinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

        "Biz üç kişi Türkiye'ye çok umut veren bir birlikteliği paylaştık ve hala Türkiye'nin gündeminde. Sürekli her iki taraftan da çok olumlu açıklamalar geliyor. Mansur Bey'in Bizden kimse ayrılık beklemesin sözünden de Ekrem Bey'in dünkü sözlerinden de gerçekten CHP'de kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye'de iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

        İftar programına Özelin yanı sıra CHP Grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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