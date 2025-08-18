ÖGG sınavı için geri sayım başladı. Silahsız Özel Güvenlik sınav notu hesaplaması tek oturumdan oluşur ve bu sınavdan en az 60 ve üstü puan almanız gerekmektedir. Sınava katılım sağlayacak adaylar, ÖGG sınav tarihini gündemine aldı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖGG sınavına ilişkin tüm merak edilenler...