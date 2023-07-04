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Antalya'daki kazada özel güvenlik görevlisi öldü, 4 kişi yaralı

Antalya'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, özel güvenlik görevlisi Yunus Sarı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Özel güvenlik görevlisi öldü, 4 kişi yaralı
DHA

Antalya'nın Serik ilçesindeki kazada, özel güvenlik görevlisi Yunus Sarı (37) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Antalya-Alanya D400 kara yolunun Orta Mahalle Belek Kavşağı üst geçidinde meydana geldi. Serik'ten Antalya yönüne seyir halinde olan Fatma Taşkın idaresindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Selman Ademoğlu idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Selman Ademoğlu ile otomobildeki Yunus Sarı, hafif ticari araç sürücüsü Fatma Taşkın ile araçtaki Hatice Akyol ve Nihal Şahin yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Yunus Sarı, Serik Devlet Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi morga konulan Yunus Sarı'nın özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Diğer 4 yaralının durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası polis, üst geçitte trafiği tek şeritten sağladı.

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