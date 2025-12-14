Habertürk
        Haberler Gündem Politika "Özel'in sözleri siyasi bir bühtandır" | Son dakika haberleri

        "Özel'in sözleri siyasi bir bühtandır"

        AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Özel'in sözlerine tepki göstererek, "Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyasetiyle' partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 14.12.2025 - 13:54
        "Özel'in sözleri siyasi bir bühtandır"
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadelerine tepki göstererek, "Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyasetiyle' partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür" ifadelerine yer verdi.

        İHA'da yer alan habere göre AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'AK Parti'nin mantığı cem evi, cümbüş evi' dedikleri için cem evini Kültür Bakanlığına bağladılar' sözü siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyasetiyle' partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez. Yine dün CHP tarafından iktidarımıza 'gayrı milli' denmesi, tümüyle gayrimeşrudur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri 'milli stratejilerin' devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği 'yerli ve milli özgüven devrimi' dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

