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        Haberler Gündem Politika Özel: Mütevazi mezarlarda yatacak insanlarız | Son dakika haberleri

        Özel: Mütevazi mezarlarda yatacak insanlarız

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz sarayların, hanların, anıtların değil, gırtlağından haram lokma geçmemiş dürüst insanların ve bundan sonra da ömrünün sonuna kadar böyle yaşayacak, mütevazı mezarlarda yatacak ama evlatlarına onuru ve şerefi miras bırakacak insanlarız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 00:04 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:25
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        Özel: Mütevazi mezarlarda yatacak insanlarız
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        ​​​​​​​​​​​​​​Beylikdüzü Belediyesince düzenlenen "10. Geleneksel Beylikdüzü Hayırlı İftar Sofrası" programında konuşan Özel, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mehmet Murat Çalık'ın yerine programa katılıp vatandaşlarla buluşmanın kendisi için hem büyük mutluluk hem de hüzün olduğunu söyledi.

        İmamoğlu ile dün görüşmesinden notlar aktaran Özel, İmamoğlu'nun, barış, güzel bir yaşam ve tutuklu gençlerin serbest bırakılması için dua ettiğini iletti.

        Özel, suç ve delilin olmadığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şimdi bu rezaleti örtbas etmek, dosyanın içini doldurabilmek için kendine yeni gizli tanıklar, yalandan itirafçılar arayan bir savcıyla karşı karşıyayız. İmamoğlu'nun 10-15 yıl önce Beylikdüzü'nde tanıdığı insanları, komşularını savcılığa çağırıp tanıklık yapmaya zorluyorlar. Korkutan ve yalan ifadeye zorlayan çabalar var. Cezaevinde tutuklu kadınları, SEGBİS bağlantısı ile arayıp, 'Bana anlatacağın bir şey varsa bu son şansın. Yoksa bir daha seni dinlemem. Çocuklarının yüzünü yıllarca göremezsin.' deyip 3-4 yaşında evladı olan kadın tutukluları zorluyorlar.''

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        Özel, vatandaşlara da seslenerek, "Siyasi bir hırsla Ekrem Başkanımız ve ekibinin geleceğini perişan etmeye çalışıyorlar. Ama onlar ne bir kelime eksik konuşuyor ne bu iftiraları birbirine atıyor ne birbirinin hakkında bilmediği bir şeyi söylüyor. Hakikatten sapmıyor, gerçeğe sarılıyorlar. Allah'a, kendilerine inanıyorlar. Biz de onların namuslarına namusumuz kadar kefiliz." dedi.

        Şehzadebaşı Camisi'nin haziresindeki tahribata değinen Özel, "Oraya gidenlerin, Şehzadebaşı Camisi'nde mezarlıkları, mezar taşlarını tahrip ettiği yalanını attılar. Hemen gittik, gördük ki iki taş yıkılmış, Vali Bey ertesi sabah gelmeden kaldırılmış. Ekrem Başkan, oradaki hazireyi en iyi hale getireyim diye 4 senedir yalvarıyormuş. Hem imzayı vermemişler hem de 'Oradaki taşları eylemciler kırıyor.' yalanıyla algı yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

        Özel, ''Biz sarayların, hanların, anıtların değil, gırtlağından haram lokma geçmemiş dürüst insanların ve bundan sonra da ömrünün sonuna kadar böyle yaşayacak, mütevazi mezarlarda yatacak ama evlatlarına onuru ve şerefi miras bırakacak insanlarız." diyerek sözlerini tamamladı.

        Programda, İmamoğlu ve Çalık'ın aileleri de yer aldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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