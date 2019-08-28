Özel okul kitapları cep yakıyor!

Milyonlarca öğrencinin 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlamasına ramak kaldı. 2019 yılında uygulanan özel okul fiyatları birçok aileyi zor durumda bırakırken, bir başka eleştiri de özel okullardaki kitap fiyatlarına geldi. Döviz kurlarının artmasıyla beraber özel eğitim kurumlarına gönderilen çocukların ders kitap masrafları da oldukça arttı. Özellikle büyük paralar ödenen ithal kitapların fiyatları, okula ve sınıfa göre değişmekle beraber 900 TL ile 1800 TL arasında.

KİTAPLARDAKİ FİYATLARI YÜKSELTEN TEMEL UNSUR: İTHAL KİTAPLAR

Özel okullardaki kitap fiyatlarının verilen kaynakların sayısına ve çeşidine göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, "Bu, kademe ve sınıfa göre de değişmektedir. Kitaplardaki fiyatları yükselten temel unsur yabancı dil için kullanılan ithal kitaplardır. Ayrıca bazı özel okullarımız öğrencilere yıl boyunca ihtiyaç duyulan kitapları da aldırmaktadır. Bu da kitap fiyatlarını yüksek göstermektedir" dedi.

"OKULLARIN, KİTAPLARI PİYASA FİYATININ ÜZERİNDE SATMAMASI GEREKİR"

TÖDER Başkanı Taşel, kitap fiyatlarının okula ve sınıfa göre 900 TL ile 1.800 TL arasında değişiklik gösterdiğini vurgulayarak, "Bu ücretlerin değişkenliği ne verildiği ile ilgilidir. Okulların, kitapları piyasa fiyatlarının üzerinde satmaması gerekir. Ancak piyasada özellikle ithal kitapların izinsiz kopyaları satılmaktadır. Velilerin de piyasada 'korsan kitap' olarak tabir edilen kitaplarla okuldaki kitap fiyatlarını kıyaslamaması gerekir. Özel okulların, sadece velinin işini kolaylaştırmak için okulda kitap satışı yaptığını unutmaması ve bu amaçtan uzaklaşmaması gerekir. Bu bir ilave kazanç kapısına dönüştürülmemelidir" diye konuştu.

TÖDER Başkanı İbrahim Taşel

AİLELERİN EĞİTİME AYIRDIĞI BÜTÇELER HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise, "Anayasa'da da net bir şekilde ifade edildiği üzere kamusal eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın, devletin sorumluluğundadır. Kamusal eğitim hakkının temel koşulu ise tüm öğrencilerimiz için eşit, parasız, bilimsel, nitelikli eğitim koşullarının devlet tarafından sağlanmasını, aynı zamanda eğitim-öğretim süreçleri boyunca öğrencilerimizin yararlanacağı tüm kaynakların da MEB tarafından karşılanmasını gerektirir.

Kamusal eğitime yeterli kaynağın ayrılmaması, okullar, bölgeler arası eşitsiz eğitim koşulları, eğitimin kalitesinin düşmesi, sınav sistemlerinde yapılan değişikliklerin yarattığı olumsuz durumlar sonucunda velilerimiz özel okullara yönelmek zorunda bırakılıyor. Özel okul ücretlerinin ve kullanılacak kaynakların, kitapların ücretlerinin yüksekliği nedeniyle ailelerin eğitime ayırdığı bütçeler her geçen yıl artmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

'Bir Bakışta Eğitim 2018 Raporu’na göre; Türkiye’de öğrenci başına ilkokuldan yükseköğretime kadar

* 4 bin 652 ABD doları harcama yapılırken,

* OECD ülkeleri ortalaması 10 bin 520 ABD doları.

MEKSİKA'DAN SONRA EĞİTİME EN AZ HARCAMA YAPAN ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye’de eğitime yapılan harcama oranının OECD ortalamasının yarısından da az olduğuna dikkat çeken Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye OECD ülkeleri arasında Meksika’dan sonra eğitime en az harcamanın yapıldığı ülke olmayı sürdürmektedir. OECD ortalamasında ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde kamu kaynaklarından yapılan harcama eğitim harcamalarının yüzde 90’ını, hane halkı ve özel kaynaklardan yapılan harcamalar ise yüzde 9’unu oluşturmaktadır. Türkiye’de ise kamusal eğitim harcamalarının oranı yüzde 75, hane halkı ve özel kaynaklardan yapılan eğitim harcamalarının oranı yüzde 25’tir."

Aydoğan, "Bir Bakışta Eğitim 2018 Raporunda yer alan kademelere göre ülkelerin öğrenci başına yaptıkları harcamalar, Türkiye’nin ‘eğitime en çok payı ayırıyoruz’ açıklamalarının gerçekliği olmadığını ortaya koymaktadır" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"OECD ülkeleri ortalaması,

Okul öncesi eğitimde 8 bin 759

İlköğretimde 8 bin 631

Ortaöğretimde 10 bin 10

Üniversitede 15 bin 656 ABD dolarıdır.

Türkiye’de aynı harcamaları TÜİK’in 2017 Eğitim Harcamaları istatistikleriyle karşılaştırmalı olarak ele aldığımızda,

Okul öncesi eğitimde 2 bin 5

İlköğretimde 1.591

Ortaöğretimde 2 bin 395

Üniversitede 3 bin 736 ABD dolarıdır.

Türkiye ile diğer OECD ülkeleri arasında kademeler bazında yapılan harcamalara yönelik farklılıklar azalmak bir yana giderek artış göstermektedir."

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan