Özel: Suriye’yi üzüntüyle takip ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'deki son gelişmelere dair yaptığı değerlendirme şöyle:

"Suriye’de son günlerde meydana gelen olayları yakından ve üzüntüyle takip ediyoruz. İktidarın Suriye’de zafer söylemi etrafında oluşturduğu yalancı bahar havasının dağıldığı ve çatışmaların yeniden alevlendiği görülüyor. Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması ve azınlıklara yönelik katliam endişesi bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır."

"Türkiye, 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı’nda Suriye’den sonra en fazla etkilenen ülke olmuştur. Çatışmaların derinleşmemesi için ülkemizin kardeş Suriye halkının tamamıyla dayanışma içinde bulunması gereğini hatırlatıyorum. Suriye’ye yakın coğrafyadaki Alevi vatandaşlarımızın akrabalarının durumları ile ilgili duydukları endişeyi aynen paylaşıyor, bu konuda yetkililerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bu konuda daha etkin davranmaya, sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz."

Suriye’de son günlerde meydana gelen olayları yakından ve üzüntüyle takip ediyoruz. İktidarın Suriye’de zafer söylemi etrafında oluşturduğu yalancı bahar havasının dağıldığı ve çatışmaların yeniden alevlendiği görülüyor.



Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin… — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 7, 2025

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