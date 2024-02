Özel ve Beşikçioğlu, açılış yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun herkesin sevdiği, benimsediği ve taktir ettiği bir kişiliği olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görev süresi boyunca parti ayrımı gözetmeden hizmet ettiğini belirten Özel, Yavaş'ın Ankara'da rekor oy alacağını beklediğini ifade etti.

Özel, "Diyor ki '1994 ruhuyla çalışacağız, Ankara'yı alacağız. 94 ruhunu geri getireceğiz.' 94 Ankara'ya Melih Gökçek'i getirdi. Giderken Bülent Arınç, Tayyip Bey'den sonraki en üst düzeydeki AK Parti'li, 'Parsel parsel sattın.' dedi. O enkazın üstüne bu baba yiğit geldi garibanı güldürdü, yoksulu ısıttı, karnı aç olanı doyurdu, her tarafa yetişti. Allah muhafaza 1994 ruhu bir tarafa ama Mansur Yavaş belediyeciliği var ya baş tacı." değerlendirmesinde bulundu.

"BİRİLERİ RANTIN PEŞİNDEN KOŞUYOR BİRİLERİ HALKIN KARNINI DOYURMAK İÇİN"

Herkesi Yenimahalle'de, Çankaya'da ağırlayamayacaklarını, Karşıyaka'ya, Bakırköy'e, Kadıköy'e, Kuşadası'na götüremeyeceklerini söyleyen Özel, şöyle dedi:

"Ama Etimesgutlular isterse Etimesgut'u Çankaya yapacak bir belediye başkanını ve onun arkasında duracak ağabeyini göreve getirebilirler. Bir tarafta Ankapark'a 800 milyon dolar, dile kolay 24 milyar lira para gömen, sizin vergilerinizi, varlığınızı o Ankapark'a gömen bir anlayış var, bir tarafta o masrafı, israfı bitirip yoksullara ayda bin lira yardım yapan, 500 lira doğalgaz parası veren, ayda bir kilo et veren başkan var. Birileri rantın peşinden koşuyor, birileri halkın karnını doyurmak için gece gündüz çalışıyor. İşte CHP, işte Mansur Yavaş, işte halkçı belediyecilik.

"Devlet Bey, geçtiğimiz günlerde Ankara seçimlerine ilişkin bir ziyaret yaptı. Sayın Turgut Altınok'un yanına vardı. Dedi ki 'Aman ha Ankaralılar altı ok olmasın, Altınok olsun.' Geçen sefer onun sözünü dinleselerdi yardım yoktu, doğalgaz yoktu, et yardımı yoktu, üniversitelilere sıcak yemek yoktu, çorba dağıtımı yoktu, kırsal kalkınma destekleri yoktu. Bizim belediyeciliğimiz hiçbir partiyi ittiren, hiçbir görüşü yok sayan belediyecilik anlayışı değil. Herkese birden sahip çıkıyoruz. Anketler açıkça görülüyor. Geçmiş seçimlerde taban tabana zıt olduğumuz insanların bu seçimlerde belediyecilik hizmetlerinden sonra Mansur Başkan'a, İstanbul'da Ekrem Başkan'a yöneldiklerini, 11 büyükşehrimizin her birisinde CHP'nin başkanlarının ivmesinin yukarıya gittiğini hep birlikte görüyoruz."

“ERDAL BAŞKAN MANSUR BAŞKAN İLE OMUZ OMUZA SİZE SAHİP ÇIKACAK”

Halkçı belediyecilik anlayışının Etimesgut'a getirilmesi durumunda ilçenin hızla ayağa kalkacağını dile getiren Özel, "Siz Etimesgut'a Erdal Başkanı getirin, Erdal Başkan Mansur Başkan ile omuz omuza size sahip çıkacak. Söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Özel, bugünün 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Herkes sevdiğine koşturuyor. Tayyip Bey de bugün Mısır'a gitmiş, Mısır'da Sisi'ye koşturmuş. Sevgililer Günü'nü orada kutluyor. Biz yıllardır ona 'Devletlerarası küslük olmaz, Sisi ile görüş' dedik. 'Büyükelçiyi çektin hadi, geri yolla' dedik. 'Orada çalışanlara yazık, öğrencimize yazık, bu kadar ihracat yapanımıza yazık, işverenimize, müteahhidimize yazık' dedik. Dinlemedi, şimdi kendi ilişkisi gereği barışıyor ama bunca yıldır bu kadar eziyet çektirdiklerinin de vebali üstünedir."

"İLÇENİN GELECEK 30 YILINI PLANLADIK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 5 yıldır Ankara'yı yönettiğini belirterek, "5 yıl boyunca Ankara'nın sokaklarında benim hiçbir fotoğrafımı görmediniz. Çakar konvoylu makam araçlarımızı görmediniz. Daima sizin içinizde sade bir şekilde yaşadık. Sadece ve sadece Ankara halkının gerçek ihtiyaçları için çalıştık." dedi.

Belediye başkanlığı döneminde Ankara'ya yaptığı hizmetleri anlatan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak dardaki vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ise ilçenin gelecek 30 yılını planladıklarını bildirdi.

"Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması" diyen Beşikçioğlu, "Yapacağımız tüm çalışmalarda, projelerde insanlarımızın öncelikleri, görüş, düşünce ve beklentileri bize yol gösterici olacak. Tek hedefimiz var Etimesgut'un geleceği ve Etimesgutluların mutluluğu ve huzuru. Bizim en büyük projemiz huzurumuz, güvenimiz ve Etimesgut'un mutluluğudur." ifadelerini kullandı.

