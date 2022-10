Özge Borak: Annemi kopyaladım!

"MECBUREN VEDA ETTİM"

Şarkı söylemenin kendisi için karşılığını 'aşk' olarak tanımlayan Özge Borak, "Çocukluğumda daha Şehir Tiyatrosu'na da başlamadan evvel her sabah uyandığımda, babamda beta kasetler vardı o zaman. Annie diye bir çocuk kaseti vardı, sinema filmi. Annie Müzikali'ni açar, her sabah mutlaka izlerdim. Artık şarkılarını ezberlemiştim, o müzikalin içinde ben de vardım. Her gün her sabah hiç bıkmadan izlerdim ve sonra tiyatroya girince hayatıma 'Lütfen ben müzikalde oynayayım, çok istiyorum' diyordum. Sonra Kabare'de oynama fırsatını yakaladım ve oraya veda ederken nasıl ağladığımı anlatamam. Mecburen veda ettim ve hakikaten benim için oyunculuk kariyerimde çok mutlu olduğum ama bitti demediğim, umarım başkaları da olur dediğim bir andı..." şeklinde konuşmuştu.