Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Kaya'nın pembe halı tarzı - Magazin haberleri

        Özge Kaya'nın pembe halı tarzı

        Ünlü oyuncu Özge Kaya, New York'ta gerçekleşen Victoria's Secret defilesinde hem podyum öncesi sokak stiliyle hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 23:15 Güncelleme: 16.10.2025 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncunun pembe halı tarzı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’in 2025 defilesi geçtiğimiz saatlerde New York’ta gerçekleşti. Podyuma çıkan dünyaca ünlü modellerin yanı sıra gecenin konukları arasında ünlü oyuncu Özge Kaya da yer aldı.

        Defile öncesi New York sokaklarında şıklığını gözler önüne seren Kaya, hazırlık sürecinden kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Ünlü oyuncu, defilenin pembe halısında verdiği pozları paylaşarak, "O büyülü geceyi bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Bu güzel anılar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özge Kaya
        #Victoria’s Secret
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anaokuluna kapatma kararı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı