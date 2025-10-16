Özge Kaya'nın pembe halı tarzı
Ünlü oyuncu Özge Kaya, New York'ta gerçekleşen Victoria's Secret defilesinde hem podyum öncesi sokak stiliyle hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti
Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’in 2025 defilesi geçtiğimiz saatlerde New York’ta gerçekleşti. Podyuma çıkan dünyaca ünlü modellerin yanı sıra gecenin konukları arasında ünlü oyuncu Özge Kaya da yer aldı.
Defile öncesi New York sokaklarında şıklığını gözler önüne seren Kaya, hazırlık sürecinden kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, defilenin pembe halısında verdiği pozları paylaşarak, "O büyülü geceyi bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Bu güzel anılar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.