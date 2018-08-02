Özge Özder ve Sinan Güleryüz, Bodrum'da

Oyuncu Özge Özder ile 2 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Sinan Güleryüz, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmıştı. Düğün sonrası balayı tatiline çıkan ikili, Bodrum'a geldi. Bir ara kumsalda vakit geçiren Özder, ikinci çocuğuna hamile olan Aslı Tandoğan ile bir araya geldi