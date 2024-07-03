Özgür Özel'den erken seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, erken seçim mesajı verdi. Özel "Yarın karar alalım, iki ay sonra seçim olsun" dedi.

Özel, AKP ve MHP'ye işaret ederek "Biriniz yoksulluk konuşulsun istemiyorsunuz, diğeriniz Sinan Ateş" ifadesini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, Seçim yok diye en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete 3 ayda bir zam yapmayı konuşanlar şimdi bu maaşla 6 ay daha geçinsinler diyorlar. Bugünkü 17 bin lira o gün 13 bin liraya denk geliyordu ve 6 ay daha zam vermeyelim diyorlar. Ve bu durumda herkes hesabını ona göre yapsın diyorlar. Hadi 17 bin lira sen al bakalım hesabını buna göre yap. Böyle hesap olmaz. AK Parti olsun MHP'li olsun bütün seçmenler, bütün emekliler, bütün asgari ücretliler, bütün esnaf ve çiftçiler perişan durumda, Nasıl yapacağız hesabımızı diyorlar. Seçim senesi parayı bol bol dağıtıp seçim ekonomisi uygulayıp sonra 4 sene millete ıztırap çektirmenin, acı reçete içirmenin nasıl savunulabilir bir tarafı var. Biz hesabımızı millete göre yapıyoruz. Millet meydanlarda seçim olsun istiyor. Eğer sen asgari ücrete zam vermezsen seçim olur. Yarın karar alalım, iki ay sonra seçim olsun"