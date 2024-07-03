Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den erken seçim çağrısı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaş zamlarının belli olmasının ardından bir kez daha erken seçim mesajı verdi. Özel "Seçim senesi parayı bol bol para dağıtıp seçim ekonomisi uygulayıp sonra 4 sene millete ızdırap çektirmenin, acı reçete içirmenin nasıl savunulabilir bir tarafı var. Biz hesabımızı millete göre yapıyoruz. Millet meydanlarda seçim olsun istiyor. Yarın karar alalım, iki ay sonra seçim olsun" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

        Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, erken seçim mesajı verdi. Özel "Yarın karar alalım, iki ay sonra seçim olsun" dedi.

        Özel, AKP ve MHP'ye işaret ederek "Biriniz yoksulluk konuşulsun istemiyorsunuz, diğeriniz Sinan Ateş" ifadesini kullandı.

        Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, Seçim yok diye en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete 3 ayda bir zam yapmayı konuşanlar şimdi bu maaşla 6 ay daha geçinsinler diyorlar. Bugünkü 17 bin lira o gün 13 bin liraya denk geliyordu ve 6 ay daha zam vermeyelim diyorlar. Ve bu durumda herkes hesabını ona göre yapsın diyorlar. Hadi 17 bin lira sen al bakalım hesabını buna göre yap. Böyle hesap olmaz. AK Parti olsun MHP'li olsun bütün seçmenler, bütün emekliler, bütün asgari ücretliler, bütün esnaf ve çiftçiler perişan durumda, Nasıl yapacağız hesabımızı diyorlar. Seçim senesi parayı bol bol dağıtıp seçim ekonomisi uygulayıp sonra 4 sene millete ıztırap çektirmenin, acı reçete içirmenin nasıl savunulabilir bir tarafı var. Biz hesabımızı millete göre yapıyoruz. Millet meydanlarda seçim olsun istiyor. Eğer sen asgari ücrete zam vermezsen seçim olur. Yarın karar alalım, iki ay sonra seçim olsun"

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #erken seçim
        #CHP
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!