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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel eski CHP'li vekillerle buluştu

        Özgür Özel: Elinizi partimizin üzerinden çekmeyin

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki dönem milletvekilleri ile bir araya geldi. "Elinizi üzerimizden çekmeyin" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:17
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        Özel, önceki dönem vekillerle buluştu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki dönem milletvekilleri ile bir araya geldi. “Elinizi üzerimizden çekmeyin” dedi

        CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmada parti yöneticileri de yer aldı. Özel, önceki dönem milletvekilleri ile tek tek tokalaştı ve onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Toplantıda Özel, eski milletvekillerine de hitap etti.

        “ELİNİZİ ÜZERİMİZDEN ÇEKMEYİN”

        Özel, sözlerine “benim için çok heyecan verici bir toplantı, pek çok heyet ağırladım ama ilk kez bu kadar heyecanlandım” diye başladı ve “çocukken televizyondan izlediğim, birikimlerine hayran olduğum siz büyüklerimle CHP Genel Başkanı sıfatı ile bir aradayız” dedi.

        Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarını da değerlendiren Özel, kurultay sonrası sürece dair açıklamalarda da bulundu. “Vizyonumuz Atatürk’ün partisine seçim kaybettirmemek ve iktidar olmak” diye konuştu.

        CHP Genel Başkanı, "Biz verdiğimiz sözleri tutarak göreve başladık. Yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi, yaş ortalaması 46 olan bir MYK var. Bizim listemize baktığımızda 3 şey görülecek demiştik. Kadınlar, gençler ve örgüt” ifadelerini kullandı.

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