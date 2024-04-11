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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

        Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davasında tutuklananların yakınlarını telefonla arayıp bayramlarını kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:36 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:37
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        Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı
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        Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davasından tutuklu olan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, Çiğdem Mater'in eşi Murat Utku ile Gezi davasında tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı'yı telefonla arayıp, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel, Gezi yargılamasında verilen cezaları her zeminde dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, tüm tutukluların özgürlüklerine kavuşması gerektiğini ifade etti.

        Haberin temsili görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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