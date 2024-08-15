Özgür Özel'in ayağı kırıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı çok istiyordu. Çünkü o da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz: Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sabah konuyu söyleyecektik ama toplantı önemli olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru buldum" dedi.

REKLAM CAN ATALAY OTURUMUNA KATILACAK MI? Başarır, Özel'in TBMM Genel Kurulu'nun 16 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Can Atalay gündemiyle yapacağı olağanüstü toplantıya katılıp katılmayacağı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Ona da katılmayı çok istiyor ama dediğim gibi doktorlar buna yarın karar verecek. Destek alarak da olsa gelmek istiyor ama doktorların vereceği bir karar. O yüzden buna doktorlara bırakıyoruz şimdilik. Kaza sonucu oluştu. Trafik kazası değil." Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap ettiği olağanüstü toplantıya katılamamıştı.