Özel: 12.00'yi bekleyin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa'da partisinin düzenlediği mitingde yaptığı açıklamalar şöyle:

Şu anda bütün anketlerde CHP Türkiye'nin birinci partisi. Bugün Silivri'deydim. Sizin helal oylarınızla seçilen üç kez üst üste seçtiğiniz Ekrem Başkanı'mız bu meydana, Bayrampaşa'ya yürekten selamlarını iletti. Tüm belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin ve üniversite öğrencilerimizin de Silivri'den bu meydana selamları var. İktidarı, muhalefeti birlikte çalışmak lazım. Bu İstanbul'un depremi için canla başla çalışan tek kişi Ekrem Başkan vardı. Onu içeri atacaksın! İstanbul depremi Türkiye'nin en önemli, en riskli sorunlarından biri. Bu işin peşinde olan, planlarını yapan, İstanbul'u depremden kurtarmaya çalışan Ekrem İmamoğlu'nun içeride olması samimi değildir. Yargılanmaktan, hesap vermekten korkmuyoruz ancak İstanbullunun seçip yetki verdiği, 'Bu işi Murat Kurum değil, sen yaparsın' dediği Ekrem Başkanı görevinin başına istiyoruz.

Bugün Ekrem Başkanı'nın diplomasını iptal etmek, ona davalar açmak için görevlendirilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek. Boğaz'da kendisi için restore edilmiş bir villada oturuyor. O villa için güya savcılık lojmanı diyorlar. Harcadıkları para 56 milyon lira, tadilat yaptırmışlar. Bugün 27 yıl çalışıp emekli olan bir öğretmene 1 milyon lira emekli ikramiyesi veriyorlar. Akın Gürlek, 27 yıl çalışmış 56 öğretmenin emekli ikramiyesini bir evin tadilatında harcatıyor devlete. Öğrenciler barınamıyor, öğrenci kredi 10 bin lira olsa gider eve çıkar. 10 bin liradan eve çıkmak için 5600 öğrenciye lazım olan para 56 milyon lira. Diğer savcılar kendi parasıyla kirada otururken, lojmanda kalırken, devletin kendine sağladığı lojmana 56 milyon lira tadilat yaptıran, 5600 öğrencinin eve çıkma parasını bir seferde harcıyor. Yazıklar olsun bu düzene!

Soruyu çalmak değil, sistemin kendisini baştan aşağı çaldılar. Hiç okula gitmeden diploma düzenlediler. Halıcıdan psikolog yaptılar, torbacıdan narkotik şube müdürü yaptılar, Ulaştırma Bakanlarının yardımcısına 10 tane sıra sıra diploma yaptılar, yakalanınca siteden kaldırdılar. Kendine 'Osmanlı torunuyum' diyen meczuba sahte üniversite diploması düzenlediler, 'Cumhurbaşkanı adayı olmak için aldım' demiş. Başımızdaki bir diplomasız, yerini bir diplomalıya vermekten korktuğu için Ekrem Başkan'ın diplomasını iptal ettirirken, Osmanlı torununa sahte diploma yaptırıp yerine onu hazırlamış. Başımızdaki diplomasızı yollayıp, Ekrem Başkan'ın diplomasını geri almaya, onu Cumhurbaşkanı yapmaya var mısınız? Sandığı getirirse onu yeneceğiz, ne kadar kaçarsa kaçsın eninde sonunda iktidara geleceğiz. Devleti de ekonomiyi de AKP'den çok daha iyi yöneteceğiz. Gün gelecek, Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı olacak, hepinizin yüzü gülecek. 147 gün geçti 19 Mart darbesinden beri. 30 Ekim'de Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanarak, Ahmet Özer tutuklanarak önden ilk hazıkları başladı.

Geçen hafta Tuzla'da söyledim, ertesi gün kaçarken yakalandı, hâla duruyorsunuz ama Adalet Bakanı, ben bugün konuşurken kızıp 'Lan' demişim, bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı yarın 12.00'yi bekle. AK Parti, kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, 'Turbun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle. Yarın 12.00'de CHP Genel Merkezi'ne bütün basın mensuplarını çağırıyorum, imzalı, yazılı, açık açık isimler yazıyor. AK Toroslar çetesi çöküyor, AKP Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi. Siz hani bizden belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak. Bugün beni tehdit edenler, yarın göreceğiz AK tarafı da kara tarafı da. Topuklu efe bugün topukları yağlamış. Bütün arkadaşlarımıza aynı iftiralar atılıyor, arkadaşlarımız 'Alnım ak, başım dik' diyor. Ama bu topuklu efeye hak etmediği unvanları vermişiz bugüne kadar. Buna dediler ki, 'İşte Aziz İhsan Aktaş dosyan. Ya hapse atılacaksın ya da AK Parti'ye katılacaksın.'