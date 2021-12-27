Özlem Olgun'dan yeni tekli 0:00 / 0:00

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Yıllardır sahnelerde pek çok ünlü isme vokal yapan Özlem Olgun,şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Kendine özgü yorumuyla dikkat çeken Olgun, geçtiğimiz günlerde ikinci teklisi "Sus Söyleme"yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait olan şarkının düzenlemesini Utkan Marangoz; klip yönetmenliğini ise Safa Gülsoy üstlendi.

Zülfü Livaneli

LİVANELİ'DEN TAM NOT

Zülfü Livaneli, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özlem Olgun'u tebrik etti ve kendisinin yorumunu çok beğendiğini belirtti.

"Livaneli eserlerinin hayatımın her döneminde bir anısı var." diyen Olgun, "Sus Söyleme'nin yeri bambaşka olacak. Yine pandemi döneminde kaydettiğimiz bir eser. Umarım dinleyicilerim de severler." ifadelerini kullandı.