Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları bugün MEB tarafından açıklanıyor. Eş durumundan dolayı atama bekleyen öğretmenler için bugün sonuç günü. İşte MEB tarafından gelen açıklama...

2020 Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Dönemi öğretmenlerin eğitim kurumu tercih başvuruları (İkinci Aşama) 24.08.2020 Pazartesi saat 17.00'ye kadar uzatılmış olup başvuruların eğitim kurumu müdürlüklerince aynı gün saat 18.00'e kadar onaylanması gerekmektedir.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Fakat MEB saate ilişkin herhangi bir açıklama yapmış değil. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten sonuçları kontrol edebilirsiniz.