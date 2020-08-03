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P&G Türkiye'den yurtdışına kadın yönetici transferi

P&G Türkiye’den yetişen P&G Global Bulaşık Deterjanı ve Avrupa Ev Bakım Kategorisi’ den Sorumlu Başkan Yardımcısı Elvan Önal, Avrupa Kumaş Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olurken; kendisinden boşalan P&G Avrupa Ev Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na da yine bir Türk kadın yönetici Oya Öngör atandı

PG
HABERTURK.COM

P&G Avrupa’da yapılan son atamalarla artık şirketin dünya çapındaki en büyük kategorilerinden ikisini Avrupa bölgesinde Türkiye’den yetişmiş kadın liderler yönetecek. P&G Global Bulaşık Deterjanı ve Avrupa Ev Bakım Kategorisi’ den Sorumlu Başkan Yardımcısı Elvan Önal, Avrupa Kumaş Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olurken; kendisinden boşalan P&G Avrupa Ev Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na da yine bir Türk kadın yönetici Oya Öngör atandı. Önal ve Öngör’ün Avrupa’da yöneteceği bu iki iş kolu, aynı zamanda P&G’nin dünyadaki en büyük iki kategorisini oluşturuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre P&G ‘de, Türkiye organizasyonunun yüzde 60’ı, genişletilmiş icra kurulunun ise yüzde 52’si kadınlardan oluşuyor. Ayrıca yurtdışına gönderilen kadın yönetici oranı da yüzde 52.

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