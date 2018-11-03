Pachuca - Necaxa maçı öncesi rakamlar

Meksika Liga MX Apertura maçında Pachuca ile Necaxa, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. 19 puanlı Pachuca 9. sırada bulunuyor, Necaxa 13 puana sahip ve 15. sırada. Pachuca son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Necaxa, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 424 kodlu maçı oynayanlar; Pachuca galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Necaxa galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Pachuca son haftadaki Atlas müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Necaxa ise Monarcas Morelia karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Pachuca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Pachuca, kendi sahasında 11 gol attı, 7 gol yedi.

Necaxa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Necaxa, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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