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Padişah Yastığı Tatlısı nasıl yapılır? - Padişah Yastığı Tatlısı tarifi ve malzemeleri

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Padişah Yastığı Pastası (Tam Ölçülü Çok Pratik) Tarifi İçin Malzemeler

Keki için;

4 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı sıcak su
1.5 su bardağı un
1 paket vanilya
2 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su

Kreması için;

1 paket krem şanti
100 g labne peyniri
1 su bardağı süt

Hazırlanışı;

1.Şerbeti için uygun bir tencerede 2 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu karıştırıp 5 dk kaynatalım.
2.Ardından soğumaya bırakalım.
3.Keki için uygun bir kapta 4 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şekeri köpürünceye kadar çırpalım.
4.Yarım su bardağı sıcak suyuda ekleyip çırpmaya devam edelim.
5.Son olarak elenmiş 1,5 su bardağı un,2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekleyip tekrar çırpalım.
6.Tabanına pişirme kağıdı serdiğimiz kalıba hamuru boşaltalım.
7.Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 25 dk pişirelim ve soğumaya bırakalım.
8.Kreması için 1 paket toz kremşanti,100 g labne peyniri ve 1 su bardağı sütü koyulaşıncaya kadar çırpalım ve buz dolabına kaldıralım.
9.Kekimizi ortadan ikiye keselim.
10.Kekin alt tabanını servis tabağına alıp üzerine kelepçeli kalıbı geçirelim.
11.Kekin üzerine şerbetin yarısını gezdirip kremayı boşaltarak yayalım.
12.Diğer kek parçasını da kalan şerbetle ıslatıp kremanın üzerine kapatalım.
13.Kekimizn üzerini streç film ile kapatıp 1 gece buzdolabında bekletelim.
14.Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilisiniz.

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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