Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti

        Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti, 169'dan fazla kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:17 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pakistan'da camide patlama: 31 ölü, 169 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

        Polis, patlamada en az 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 169'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

        Emniyet kaynakları, patlamanın niteliğini tespit etmek için henüz çok erken olduğunu ve adli tıp ekiplerinin bunun intihar saldırısı mı yoksa yerleştirilmiş bir bomba mı olduğunu belirlemek için çalıştığını belirtti.

        Patlamada yaralanan çok sayıda kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesinde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

        Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.

        Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

        Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Zerdari, "Masum sivilleri hedef almak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullandı.

        Zerdari, yaralıların bir an önce iyileşmesi için tüm tıbbi imkanların sağlanması talimatını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı: Gözümü hastanede açtım hatırlamıyorum

        KAĞITHANE'de yürüyerek evine giden berber Kenan Pala'ya (56), yolun karşısına geçtiği sırada hızla ilerleyen Batuhan Y.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kaza sırasında yola savrulan Pala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu ol...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ