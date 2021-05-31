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Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Kayser: "Müslüman ülkelerin birliğe ihtiyacı var"

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser, İslam dünyasının bir sürü sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek "Müslüman ülkelerin birliğe ihtiyacı var." dedi.

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Kayser:
AA

Kayser, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (EİTPA),"Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Pakistan'ı ziyaret edecek mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili toplantılarda İslam dünyasının sorunlarına değineceğini ifade eden Kayser, "Fakat Filistin ve Keşmir meseleleri 70 yıldan beri Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde bekliyor ve biz BM’den rolünü oynamasını, bu sorunları çözmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kayser, İslam dünyasını doğru bir şekilde temsil etmesi, Müslümanların tüm ulusal ve uluslararası sorunlarını çözmesi ve onların güçlü bir sesine dönüşmesi için İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) güçlendirilmesi ve bunun birlikte çalışarak yapılması gerektiğini söyledi.

- "Dünya, İsrail ve Hindistan'ın insan hakları ihlallerine sessiz"

İslam dünyasının bir sürü sorunla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kayser, "Müslüman ülkelerin birliğe ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Kayser, Filistin’de masumları öldüren ve insan hakları ihlalinde bulunan İsrail’e karşı seslerini yükseltmeleri için dünya genelindeki tüm meclis başkanlarına mektup yazdığını anımsatarak “Dünyanın adaletin yanında durması gerekiyor. İsrail ve Hindistan masumları öldürüyor, savaş suçlarına karışıyor, Filistin ve Keşmir’de soykırım işliyor ancak dünya hala sessiz.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma adaletsizliğe karşı sesini yükseltmesi çağrısında bulunan Kayser, dünyadan İsrail ve Hindistan’ın Filistin ve Keşmir’de işlediği insan hakları ihlallerini de durdurmasını talep etti.

- EİTPA ülkeleri arasında serbest ticaret anlaşması vurgusu

Kayser, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) ülkelerinin Doğu ile Batı arasında stratejik pozisyona sahip olduğuna dikkati çekerek bu ülkelerin zengin doğal kaynaklar, enerji koridorları ve dinamik bir yapının merkezinde yer aldığına işaret etti.

Söz konusu konferansın üye devletler arasında ekonomiyi, ticari ilişkileri ve halklar arası etkileşimi artırma amacı taşıdığını anlatan Kayser, EİTPA ülkelerinin 400 milyonun üzerinde nüfusa sahip olduğunu, bu ülkelerin kendi potansiyellerini harekete geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Kayser, EİTPA ülkeleri arasına serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasına vurgu yaparak bunun bölgedeki ticaret hacmini 8 kat artıracağını kaydetti.

- "Türkiye ile ilişkimiz eşsiz"

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere de değinen Kayser, iki kardeş ülkenin benzersiz ilişkilerinden memnun olduğunu ifade ederek "Bizim ilişkimiz eşsiz ve gıpta edilecek türden, güçlü tarihi bağlara dayanıyor ve iki ülke arasında bugünkü bağların kökleri 19. yüzyıla kadar uzanıyor." dedi.

Kayser, her iki ülkenin liderleri ve halklarının Pakistan ve Türkiye’yi ikinci vatanları olarak gördüğünü, bunun tıpkı "iki ülke bir millet" gibi olduğunu dile getirdi.

Pakistan ile Türkiye’nin birbirlerinin önemli sorunlarını sadece uluslararası forumlarda desteklemekle kalmadığını vurgulayan Kayser, iki ülkenin baskı altındaki Müslümanların durumunu tüm dünyaya aktardığına da işaret etti.

Kayser, parlamenterler olarak İslamabad, Ankara ve EİTPA ülkeleri arasında daha güçlü ekonomik ilişkiler istediklerini aktardı.

EİTPA, "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı bugün İslamabad'da başlayacak.

Pakistan'ın ev sahipliğinde 3 gün sürecek konferansa Türkiye, İran, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan meclis başkanları katılacak.

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