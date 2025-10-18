Pakistan ve Afganistan delegeleri Katar'da

Pakistan ve Afganistan delegelerinin, taraflar arasındaki çatışmaların ardından yapılacak müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya geldiği bildirildi.

Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalar ve alınan ateşkes kararının ardından Doha'da müzakere görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda, müzakerelere katılmak üzere iki ülke Savunma Bakanları Doha'ya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise müzakerelerin Pakistan adına Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf tarafından yürütüleceği belirtilerek, "Görüşmeler, Pakistan-Afganistan sınırında barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için alınacak acil önlemlere odaklanacak." ifadesi kullanıldı.

REKLAM

Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkesin, taraflar arasında Katar'ın başkenti Doha'da başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

İslamabad, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.