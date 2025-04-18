Besleyici değeri yüksek, doyurucu ve pratik bir deniz ürünü arıyorsanız, palamut balığı sofralarınıza hem sağlık hem de lezzet katmak için ideal bir seçenek olarak dikkate alınabilir. Fakat palamutun lezzetini zirveye taşıyabilmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek önemlidir. Peki, Palamut balığı nasıl pişirilir? Palamut pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

PALAMUT NASIL PİŞİRİLİR?

Palamut, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofraların en sevilen balıklarından biridir. Doğru pişirme yöntemiyle hem lezzeti katlanır hem de besin değerleri korunur. Palamut balığını pişirmenin birçok yöntemi vardır: fırında, ızgarada, tavada ve buğulama şeklinde. Hangi yöntemi tercih edeceğiniz, hem damak tadınıza hem de hazırlamak istediğiniz menünün temasına bağlıdır.

REKLAM

PALAMUT PİŞİRME TEKNİĞİ

Fırında pişirilebilir Palamut dilimleri, halka doğranmış soğan, domates ve limonla birlikte fırın tepsisine dizilir. Zeytinyağı, kekik ve karabiberle tatlandırılır. Üzeri kapatılmadan 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirilir. Fırında pişirme, özellikle soğan ve limonla birleşince palamutun ağır kokusunu dengeler.