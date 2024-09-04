Bol çıkan palamut balıkçıların yüzünü güldürdü

Ünlü, palamut avcılığındaki bolluğun 2 ay kadar sürmesini beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Palamudu şu an çok iyi görüyoruz. Bunun 1-2 ay devam etmesini diliyoruz, palamudun göç zamanına kadar. Ondan sonra da hamsi, istavrit derken sezon böyle uzar gider. Tabii bolluk var, fiyatlar şimdi düşük. 700-800 gram palamutları 50 liradan satışa sunduk. Herkesin bütçesine göre bir satışımız oluyor. Biz de bolluk varken maliyetler yüksek olsa bile sürümden kazanıyoruz. Onun için halkımıza arz ettik, halkımız bol bol yesin."