Palermo - Venezia karşılaşma önü

Palermo ve Venezia, 26 Ekim 2018 Cuma günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Palermo 14 puanla 2. sırada, Venezia 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Palermo, son 2 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Venezia, son 2 maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 211. İddaa'da Palermo kazanır 1.50, berabere biter 3.20, Venezia kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Palermo son hafta oynanan Venezia maçında 1-0 kazandı.

Venezia ise Palermo maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, alan Palermo, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Venezia, dış sahada 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Venezia 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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