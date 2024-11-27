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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar ‘PALMA’ Akbank Sanat'ta

        ‘PALMA’ Akbank Sanat'ta

        Geçtiğimiz sezon büyük beğeni toplayan "Avuçların İçinde" projesi, profesyonel dansçıların katkıları ve yenilenen içeriğiyle 'PALMA' adı altında Akbank Sanat'ta yeniden sahneye taşınıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 01:03 Güncelleme: 27.11.2024 - 01:03
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        'PALMA' Akbank Sanat'ta
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        Akbank Sanat, genç sanatçıları destekleyen programlarına bir yenisini daha ekleyerek geçtiğimiz sezon izleyiciyle buluşan “Avuçların İçinde” projesini yeniden sahneye taşıyor. Zenginleştirilen içeriği ve profesyonel dansçıların katılımıyla “PALMA” adıyla yeniden yorumlanan bu etkileyici performans, dansın evrensel dilini unutulmaz görsel bir hikâyeyle buluşturuyor.

        Serhat Kural’ın koreografisiyle hayat bulan ‘PALMA’nın müzikleri Onur Seçki’ye, ışık tasarımı Utku Kara’ya, kostüm tasarımı ise Ece Özlem Yeşilbaş’a ait. Oğuz Turgutgenç’in repetitörlüğünde gerçekleştirilen performansta, genç ve yetenekli dansçılar Ay Çakır, Ceren Sezgi Çopur, Duru Yılmaz, Derin Ağma, Gizem Yalman, İpek Özgen, Nazlı Deniz Mercan ve Rayna Ķeleş sahne alıyor.

        15 Kasım’da Akbank Sanat’ta prömiyerini yapan performans, genç yeteneklerin sahne deneyimlerini geliştirmeyi hedefliyor. Ücretsiz olarak izlenebilecek bu özel etkinlik hem sanatseverlere ilham verecek hem de genç sanatçıların kariyerlerine önemli bir adım atmalarını sağlayacak.

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        #Akbank Sanat
        #PALMA
        #dans
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