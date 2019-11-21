Caner Aktan’ın haberine göre Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal’ın 2008 yılında Kocaeli’de kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Tuncer Ustael’in Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Aile üyeleri yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilirken, tanık Şükrü K.’nın beyanı alındı.

“SADECE TUNCER’İ TANIYORUM”

Sanıklardan sadece Tuncer Ustael’i tanıdığını söyleyen tanık Şükrü K., “Diğer aile üyelerini tanımıyorum. Ben Tuncer’in kiracısıydım. Oturduğumuz apartmanı satmak istedi. Bana müşteri bulup bulmayacağımı sordu. Ben de kendisine müşteri buldum. Bu satıştan Didim’de bir ev, Karasu’da 6 dönümlük elma bahçesi ve 70-80 bin lira civarında para aldı. Ben bu satıştan herhangi bir komisyon almadım” dedi. Söz isteyen Tuncer Ustael ise satışa aracılık yapan tanık Şükrü K.’ya 20 bin lira verdiğini söyledi.

MERYEM TAHNAL’IN OĞLUNUN İFADESİ

Mahkeme Başkanı Atilla Darı, yazılı olarak ifade veren Meryem Tahnal’ın oğlu Recep Tayyip Tahnal’ın ifadesini okudu. Tahnal ifadesinde, “Tuncer Ustael ve dayım İsa Palu anneme kötü davranıp işkence yaparlardı. Aile büyükleri kendi çocuklarına da kötü davranırdı. Çeşitli hurafelerle insanların kafalarını karıştırırdı. Babam annemden önce vefat etmiştir. Ben annemin vefatının ardından çocuk esirgeme kurumuna yerleştim” dedi.

"CESET YOK, TAHLİYE İSTİYORUZ"

Palu Ailesi’nin avukatı Alper Bayrak, “Meryem Tahnal’ın ölüm nedeni belirlenememiştir. Öte yandan somut olayda maktulün cesedine ulaşılamamıştır. Bu durumda şüphenin sanıklar lehine yorumlanması gerekir. Müvekkiller uzun süredir tutukludur ve kaçma şüpheleri yoktur. Televizyon programına kendileri çıkmışlardır. Tahliyelerini istiyoruz” dedi.

KAYYIM ATANDI

Mahkeme heyeti, baba Harun Palu’ya kayyım atanması nedeniyle ifadesi alınmak üzere bir sonraki celseye zorla getirilmesine, 6 sanığın delilleri karartma şüphesi olduğu ve yasada ön görülen ceza miktarı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Ocak’a ertelendi.

AYNI KOĞUŞTA KALMAK İSTİYORLARMIŞ

Duruşma sonrası anne Hava Palu, kızı Ayşe Palu ile aynı koğuşta kalmak istediğini belirtti. Mahkeme heyeti ise bu talebin cezaevi yönetimine iletilmesi gerektiğini söyledi. Sanıklar duruşma sonrası geniş güvenlik önemleri altında adliyeden çıkarılarak cezaevine götürüldü.