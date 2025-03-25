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        Haberler Magazin 'Pamuk Prenses'e boykot çağrıları işe yaramadı

        'Pamuk Prenses'e boykot çağrıları işe yaramadı

        'Pamuk Prenses'e yönelik boykot çağrıları işe yaramadı. Filmin maliyetinin üçte biri, sadece 3 günde çıktı

        Giriş: 25.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:41
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        Çağrılar işe yaramadı
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        Rachel Zegler ile Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı 'Pamuk Prenses', son birkaç gündür gündemde. Dünyanın en ünlü küresel masallarından biri olan 'Pamuk Prenses', birçok kez sinemaya uyarlandı. 'Snow White' adıyla yeni uyarlaması, boykot tartışmalarına neden oldu.

        Bunun nedeni Kolombiyalı Rachel Zegler'in koyu bir Filistin yanlısı, Gal Gadot'un ise İsrailli olması...

        İsrail'in ateşkesi bozup gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum da birçok ülkede tepki çekti.

        Gal Gadot ile Rachel Zegler, bütün tartışmaların uzağında, film için dostane bir tanıtım çalışması gerçekleştirdi.

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        Tepki gösterenler, sosyal medya hesaplarından, Gal Gadot'un 'Kötü Kalpli Kraliçe'yi canlandırdığı 'Pamuk Prenses'in boykot edilerek izlenmemesi yönünde paylaşımlarda bulundu.

        Boykot çağrısına karşı çıkanlar da bir hayli fazlaydı. Zira onların gerekçesi Rachel Zegler'in 'Pamuk Prenses'i canlandırması.

        Peki boykot çağrılarının sonucu ne oldu?

        270 milyon dolar bütçesi olan 'Pamuk Prenses'in açılış rakamı; ABD'de; 42.206.415 dolar, diğer ülkelerde; 43.907.066 dolar olmak üzere toplamda 86.113.481 dolar olarak gerçekleşti. Maliyetin, % 32'sinin sadece ilk 3 günde karşılanmış olması 'Pamuk Prenses'e yönelik boykot çağrılarının işe yaramadığını gözler önüne serdi.

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        'Pamuk Prenses', Türkiye'de ise genel olarak bir hayli düşük olan hafta sonu gişelerinde, 58 film arasında en çok izlenen birinci film oldu.

        'Pamuk Prenses', 58 film için toplamda 95.707 bilet kesildiği hafta sonunda, 16.557 kişiyle (Hasılat; 105 bin dolar) gişenin % 18'ini aldı.

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        #Pamuk Prenses
        #gal gadot
        #Rachel Zegler
        #Snow White
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