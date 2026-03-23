        Pamuk teyzenin kahreden ölümü! | Son dakika haberleri

        Pamuk teyzenin kahreden ölümü!

        İstanbul Fatih'te dün çöken binada hayatını kaybeden ve pamuk teyze olarak tanınan 65 yaşındaki Semra Urunca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

        Giriş: 23.03.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Fatih'te doğalgaz patlamasıyla çöken binada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Semra Urunca'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

        İHA'nın haberine göre Fatih'te dün Ayvansaray Mahallesi'nde dün doğalgaz patlamasında bitişik olan iki bina çökmüştü.

        Enkaz altından 10 kişi yaralı olarak kurtarılırken, mahalleli tarafından pamuk teyze olarak tanınan 65 yaşındaki Semra Urunca ise hayatını kaybetmişti.

        Urunca'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada biten işlemlerinin ardından yaşlı kadının cenazesi yakınları tarafından alındı.

        Semra Urunca'nın Fatih'te bulunan Hacı İlyas Yatağan Cami'nde bugün ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Oyuncuların algoritma isyanı
