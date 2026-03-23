Pamuk teyzenin kahreden ölümü!

Elazığ'da Ramazan Bayramı'nda misafirliğe giden ve asansörde mahsur kalan bir aile, kendi evlerine dönünce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Elazığ'da Ramazan Bayramı'nda misafirliğe giden aile, binanın asansöründe mahsur kaldı. İçerde bir süre kalan aile kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ziyar... Daha Fazla Göster

Elazığ'da Ramazan Bayramı'nda misafirliğe giden ve asansörde mahsur kalan bir aile, kendi evlerine dönünce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Elazığ'da Ramazan Bayramı'nda misafirliğe giden aile, binanın asansöründe mahsur kaldı. İçerde bir süre kalan aile kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ziyaretten sonra Ataşehir Mahallesi'ndeki evlerine dönen 2 kişi bir süre sonra kendilerini rahatsız hissederek ambulans çağırdı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri şahıslara ev önünde ilk müdahaleyi yaptı. Şahıslar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA) Daha Az Göster