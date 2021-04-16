Pandemi teknolojide neleri değiştirdi? Türk Telekom’dan en çok hangi bu ürün ve hizmetler isteniyor? Haberler

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Tüm dünyayı sarsan ve insanların fiziksel alemden sanal aleme geçişini hızlandıran pandemi dönemini en iyi özetleyen ifadenin “Hayat eve sığar” olduğunu belirten Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, işlerimizi uzaktan halledebilme kabiliyetlerini gerektirdi. Bu dijitalleşme tarafında en kritik olan, internet bağlantısı ve evlerdeki internete bağlanan cihazlara olan talebin artması oldu” dedi.

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, koronavirüs pandemisi ile birlikte bireysel satış noktalarında tüketicilerin değişen tercihlerini ve bu alanda pandemi ile birlikte attıkları adımları Habertürk'ten Necdet Çalışkan'a değerlendirdi.

“DİJİTALLEŞME BİZİ 2030’LARA GETİRDİ”

Daha önce alternatif kanallar arasında yer alan dijitalin, artık ana kanal haline geldiğine değinen İsmail Bütün, “Bu durum, hem bireylerde hem de kurumlarda çok farklı bakış açıları getirdi. Dijitalleşme alanında yaşanan bu değişim konusunda yapılan araştırmalara göre şu anda dijitalleşme konusunda 5 ile 10 yıl ilerdeyiz. Aslında dijital olarak şu anda 2030’lu yıllara gelmiş durumdayız. Bu noktaya bizi yeni normal getirdi. Müşteriler tarafında ise bir anda teknoloji okuryazarlığı arttı. bugüne kadar teknoloji ile çok haşır neşir olmamış kitleler, cihaz almaya ve bu cihazlarla ilgili kurulumlarını yapmaya başladılar” diye konuştu.

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, şunları söyledi:

“Okulların eğitimini uzaktan olması sebebiyle bir anda milyonlarca öğrenci evden eğitime başladı. Böyle olunca internet kullanımı bütün güne yayıldı. Kullanıcı yelpazesi de yaş grubu olarak hem alta doğru hem de yukarı doğru çok genişledi, Evde geçirilen vaktin artmasıyla birlikte daha fazla sosyal medya tüketir hale geldik. Daha fazla oyun oynar hale geldik. Yapılan araştırmalar da Türkiye’deki oyuncu sayısının 36 milyona ulaştığını gösteriyor. Artık işi de evde yaptığımız için hem gamer’lara, hem de sosyal medyayı daha yoğun kullanan kitlelere yönelik çok daha farklı tekliflerin gerekliliği ortaya çıktı.”

“BU DÖNEMİN SİHİRLİ KELİMESİ ‘HIZ’ OLDU”

Türk Telekom’un satış noktaları özelinde pandemi ile birlikte sektörde öne çıkan yeni taleplere ve tüketici trendlerine de dikkat çeken İsmail Bütün, “Bu dönemin sihirli kelimesi ‘hız’. Müşterilerimiz daha hızlı paketler istiyor, mağazalara geldiği zaman çok hızlı bir şekilde işlerinin görülmesini istiyor. İnternet bağlanacak, en hızlı şekilde bağlanmasını istiyor. Çünkü artık hayat evden kumanda ediliyor” dedi.

İNTERNETTE HIZ, EVDE YENİ CİHAZLAR

Türk Telekom’un bireysel satış kanalında mobil hat, sabit internet, TV aboneliği gibi ana ürünlerin müşterilerin taleplerinin en ön sıralarında yer aldığının altını çizen İsmail Bütün, pandemi ile birlikte tüketicilerden gelen taleplerde yaşanan değişimleri ve buna paralel olarak Türk Telekom’un müşterilerilerine sunduklarını ise şu sözlerle özetledi:

“Sabit internet tarafında daha yüksek hızdaki internet paketlerine olan talep arttı. Çünkü data tüketimi arttı, bir evde aynı anda internete bağlanan cihaz sayısı arttı. 24 Mbps ve üstü ve hatta 35 Mbps ve üstü hızdaki paketlere olan ilgi çok arttı. Sabit internet tarafında yine yüksek kapasiteli modem ve router’lara olan talep arttı. Eskiden ev içinde bir cihazla ve belirli saatlerde olan internet tüketimi artık, evin içinde birden fazla cihazla ve ‘diğer tüm odalardan da çeksin’ ihtiyacıyla günün diğer tüm saatlerine de yayılınca, doğal olarak bu cihazlara olan talep de arttı.”

“TABLET SATIŞLARINIZ 3 KAT ARTTI”

“Mobil tarafta da yine daha fazla internet tüketimi için daha fazla GB içeren paketlere olan ilgi arttı. Evde ihtiyaç duyulan cihaz sayısı fazlalaştı. PC, laptop, tablet gibi bizim normal şartlarda eskiden bizim bu kadar fazla sayıda satabileceğimizi düşünmediğiniz cihazlar, bir anda ihtiyaç haline geldi. Örneğin tablet satışlarımızı geçen yıl 3 katı kadar artırdık. Oyun oynamaya ayrılan süre artınca, biz de kendi portföyümüzü oyuncu mouse’ları, oyuncu klavyeleri, oyuncu kulaklıkları gibi gamer’lara yönelik ürünlerle zenginleştirdik. PS5’i de mağazalarımızda satar hale geldik… Evde geçirilen süre artınca, akıllı ev teknolojilerine olan ilgi de arttı. Örneğin akıllı robot süpürge ve akıllı tartı gibi….”

“TÜM EĞİTİMLERİ ‘ONLINE’A TAŞIDIK”

Müşterilerden gelen bu talepler doğrultusunda Türk Telekom’un sahada satış yapan ekiplerinin yetkinliklerini de artırdıklarını ifade eden İsmail Bütün, “Bu anlamda pandemide hızlı bir reaksiyon verdik ve bütün eğitimlerimizi ‘online’a taşıdık. Cihaz tarafında talepler ciddi anlamda artınca, finansman tarafında cazip ödeme koşulları beklentisi de arttı. Biz de burada Türk Telekom olarak piyasadaki en rekabetçi ödeme koşullarını sunma konusunda iddialıyız” dedi.

“100 BİN ÇALIŞANI OLAN BİR EKOSİSTEMİZ”

Türkiye’nin 81 ilinde toplamda 8 bine yakın satış noktası olan Türk Telekom’un Türkiye’nin en büyük işveren kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çeken Bütün, “Grup olarak toplamda 35 bine yakın çalışana sahibiz. İş ortaklarımızla birlikte ise 100 binlerin üzerinde çalışanı etkileyen bir ekosistemimiz var. 180 yıllık köklü ve de Türkiye'nin her yerinde organize olmuş bir şirket olduğumuz için sürdürülebilir istihdam yapmayı bir milli sorumluluk bilinciyle ajandamızın hep en ön sırasında tutuyoruz” diye konuştu.

“81 İLDE 8 BİN NOKTADA AKSİYON ALDIK”

Türkiye gibi ülkelerde fiziksel mağazaların önemine değinen İsmail Bütün, Türk Telekom olarak bireysel satış kanalında pandemi ile birlikte aldıkları önlem ve aksiyonları ise şöyle özetledi:

“Salgının ilk günlerinde çok hızlı reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bir hafta gibi kısa bir sürede bütün çalışanlarımızı uzaktan çalışabilir hale getirdik. Bireysel satış tarafında 81 ilde, 8 bine yakın noktadaki mağazalarımızda hızlı bir şekilde maske, dezenfektan, mağazaların içindeki sosyal mesafe işaretlemeleri gibi gerekli tedbirleri aldık. Çalışanlarımızın mesai saatlerini tekrar gözden geçirip, düzenledik… Mağazalara giren müşterilerin sayısı ve mağazada geçirilen süreler de farklılaşınca, ‘Fiziksel mağazaların metrekareleri yeni normale hazır mı diye?’ sorguladık ve mağazalarımızı, hem metrekare olarak hem de lokasyon olarak revize ettik.”

“YATIRIM HARCAMALARIMIZI YÜZDE 37 ARTIRDIK”

Yaşanan bu hızlı dijitalleşme sürecinin orta ve uzun vadedeki en önemli unsurunun ve de ‘olmazsa olmaz’ının yine internet erişimi olacağının altını çizen Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, şöyle konuştu:

“Uzun yıllardır bunun farkındaydık, yatırımlarımızı da ona göre yapmıştık. Bu sayede bu kadar veri tüketimi artışlarını ve talepleri karşılayabildik. Dolayısıyla yatırım harcamalarını geçen yıl bir önceki yıla göre ciddi bir oranda yüzde 37 artırdık. 2020 yılı içinde toplamda 6.7 milyar TL’lik bir yatırım harcaması yaptık. Türk Telekom en yakın rakibinden yüzde 25, diğer rakibinden 3.3 kat daha fazla yatırım harcaması yaptı. Fiber ağımızın uzunluğun 331 bin kilometreye çıkardık. Fiber hane kapsamamızı 26.8 milyon haneye ulaştırdık, artı 5 milyon hane daha geldi. Bunlar niye önemli, çünkü Türkiye’nin her tarafında internet erişimi talebi var. Mobilde ise geçen yıl 4.5G çekim noktalarımızın sayısını iki katına çıkardık. Mobilde yine fiziksel SIM kart gerektirmeyen eSIM lansmanını yaptık. Evde geçirilen süreler artınca, Tivibu tarafında da ciddi oranda talep artışları gördük. Biz de bu tarafı güçlendirmek için özellikle spor gibi premium içerikleri zenginleştirdik.”

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EN ÇOK BUNLAR KONUŞULACAK”

Veri alışverişi arttıkça bu verileri anlamlandırmanın da çok daha kritik hale geldiğine değinen Bütün, “Dolayısıyla önümüzdeki dönem yapay zeka temelli veri analitiği çok konuşulacak. Sağlık tarafında özellikle uzaktan teşhis, uzaktan müdahaleye imkan verebilecek teknolojiler çok daha fazla konuşuluyor olacak. Robot asistanlar hayatımıza daha çok girecek. 5G ile birlikte daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süreleri sağlık alanında da yeni imkanları sağlıyor olacak” dedi.