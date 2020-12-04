Oysa Türkiye'deki sinema sektörü için işler gayet iyi gidiyordu.

Yabancı filmler zaten belli bir ölçekte izleniyordu.

Son 10 yılda Türk filmlerinin de oldukça rağbet görmesi, çok sayıda sinema salonunun açılmasını sağladı.

Sinema sektörünün öncelikli hedefi, izleyici sayısıyla ülkenin nüfusunu eşitleme üzerineydi. 2017 ve 2018'de bu hedefe oldukça da yaklaşıldı.

2019'da izleyici sayısıyla ülkenin nüfusu arasındaki makas aralığı iyiden iyiye kapatılması bekleniyordu ki...

2019'da yapımcılarla sinema işletmecileri arasında 'Patlamış mısır' başlığında tartışma yaşandı.

Tartışmanın iki nedeni vardı.

Birincisi;

yaşanan bilet payı tartışması sonucu aralarında 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler', 'Mucize Aşk' ve 'Cinayet Süsü'nün de yer aldığı birçok filmin gösterimi yapımcıları tarafından ertelendi.

Bunun üzerine yapımcıların bilet üzerindeki payları artırıldı. Bunun yanı sıra hasılatlarını net olarak göremedikleri için şikayetçi oldukları kampanyalı satışı da çıkarılan yeni yasayla engellendi.

Gösterimlerinin ertelenmesi filmlerin gişe rakamlarının beklenenden daha düşük olmasına neden oldu.

2019'da, bir önceki yıla oranla 10.853.759 kişilik izleyici kaybı yaşandı.



Sinemacılar, her ne kadar izleyici kaybına uğranılsa da bilet paylarının artması, kampanyalı satışın yasaklanmasıyla 2020'ye oldukça umutlu girdi.

Ne var ki 2020'nin mart ayında Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs salgını, bütün sektörlere olduğu gibi sinema sektörüne de derin bir darbe indirdi.

16 Mart 2020... Sinema salonları koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde kapatıldı.

17 Mart 2020... Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

1 Temmuz 2020... Yeni normalleşme sürecinde sinema salonları açıldı.

7 Ağustos 2020... Türkiye'de en çok sinema salonuna sahip olan CGV Mars Cinema Group kapılarını açarak film gösterimlerine başladı.



Sinemaların kapanmasıyla birçok filmin gösterimi yarım kaldı. Birçok filmin gösterimi de ertelendi. Bunun yanı sıra yaz aylarında çekilmesi planlanan filmler için setler kurulamayınca yeni sinema sezonu için yeni filmler üretilemedi.

Az sayıda yeni film ve eski filmlerin gösterimleriyle ayakta kalmaya çalışan sinema sektörü ayakta durmaya çalışırken artan vakalar nedeniyle 17 Kasım'da alınan yeni tedbirler kapsamında salonlar yeni yıla kadar yeniden kapatıldı.



Bunun sonucunda gösterim takvimini 20 Kasım - 25 Aralık 2020 arasında belirleyen 36'sı yabancı, 21'i Türk olmak üzere 57 filmin en azından yeni yıla kadar izleyiciyle buluşma şansı kalmadı.

Böylelikle 2020'nin gişe rakamları, yılın bitmesine 44 gün önceden belli oldu.

Bir önceki yıla oranla izleyici kaybı 42.165.940 kişi.

Hasılat kaybı ise; 680.965.900 TL.

2010

Türkiye Nüfusu: 73.722.988

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Türk Filmi Sayısı: 66

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 22.185.976

Türk Filmi Hasılat: 190.403.534 TL

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Yabancı Film Sayısı: 180

Yabancı Film İzleyici Sayısı: 19.348.170

Yabancı Film Hasılat: 192.966.235 TL

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Toplam İzleyici Sayısı: 41.534.146

Nüfusa Oranla Sinemaya İlgi: - 32.188.842

2011

Türkiye Nüfusu: 74.724.269

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Türk Filmi Sayısı: 74

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 21.226.563

Türk Filmi Hasılat: 183.722.310 TL

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Yabancı Film Sayısı: 216

Yabancı Film İzleyici Sayısı: 21.067.477

Yabancı Film Hasılat: 214.571.780 TL

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Toplam İzleyici Sayısı: 42.294.040

Nüfusa Oranla Sinemaya İlgi: - 32.430.229

2012



Türkiye Nüfusu: 75.627.384

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Türk Filmi Sayısı: 59

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 20 857.220

Türk Filmi Hasılat: 183.241.062 TL

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Yabancı Film Sayısı: 227

Yabancı Film İzleyici Sayısı: 23.482.329

Yabancı Film Hasılat: 242.389.416 TL

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Toplam İzleyici Sayısı: 44.339.549

Nüfusa Oranla Sinemaya İlgi: - 31.287.835

2013

Türkiye Nüfusu: 76.667.864

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Türk Filmi Sayısı: 85

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 29.042.078

Türk Fimi Hasılat: 270.759.521 TL

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Yabancı Film Sayısı: 236

Yabancı Film İzleyici Sayısı: 21.253.679

Yabancı Film Hasılat: 233.587.292 TL

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Toplam İzleyici Sayısı: 50.295.757

Nüfusa Oranla Sinemaya İlgi: - 26.372.107

2014

Türkiye Nüfusu: 77.695.904

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Türk Filmi Sayısı: 112

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 35.777.989

Türk Fimi Hasılat: 358.412.968 TL

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Yabancı Film Sayısı: 246

Yabancı Fim İzleyici Sayısı: 25.467.269

Yabancı Film Hasılat: 294.493.755 TL

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Toplam İzleyici Sayısı: 61.245.258

Nüfusa Oranla Sinemaya İlgi: - 16.450.646

2015



Türkiye Nüfusu: 78.741.053

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Türk Filmi Sayısı: 136

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 34.273.257

Türk Filmi Hasılat: 362.560.588 TL

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Yabancı Film Sayısı: 268

Yabancı Film İzleyici Sayısı: 25.955.152

Yabancı Film Hasılat: 315.997.236 TL

-------------------------------------------------------------

Toplam İzleyici Sayısı: 60.228.409

Nüfusa Oranla Sinemaya İlgi: - 18.512.644

2016



Türkiye Nüfusu: 79.814.871

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Türk Filmi Sayısı: 135

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 31.102.760

Türk Filmi Hasılat: 350.833.282 TL

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Yabancı Film Sayısı: 221

Yabancı Film İzleyici Sayısı: 27.185.012

Yabancı Film Hasılat: 340.871.546 TL

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Toplam İzleyici Sayısı: 58.287.772

Nüfusa Oranla Sinemaya İlgi: - 21.527.099

2017



Türkiye Nüfusu: 80.810.525

-----------------------------------------------------------------

Türk Filmi Sayısı: 144

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 40.325.495

Türk Filmi Hasılat: 473.617.957 TL

------------------------------------------------------------------

Yabancı Film Sayısı: 241

Yabancı Film İzleyici Sayısı: 30.863.099

Yabancı Film Hasılat: 397.155.267 TL

------------------------------------------------------------------

Toplam İzleyici Sayısı: 71.188.594

Nüfusa Oranla Sinemaya İlgi: - 9.621.931

2018



Türkiye Nüfusu: 82.003.882

----------------------------------------------------------

Türk Filmi Sayısı: 173

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 44.635.574

Türk Filmi Hasılat: 544.780.356 TL

-----------------------------------------------------------

Yabancı Film Sayısı: 251

Yabancı Film İzleyici Sayısı: 25.774.205

Yabancı Film Hasılat: 352.000.119 TL

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Toplam İzleyici Sayısı: 70.409.779

Nüfusa Oranla Sinemaya İlgi: - 11.594.103

2019



Türkiye Nüfusu: 83.154.997

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Türk Filmi Sayısı: 143

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 33.790.600

Türk Filmi Hasılat: 532.694.519 TL

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Yabancı Film Sayısı: 259

Yabancı Film İzleyici Sayısı: 25.766.847

Yabancı Film Hasılat: 447.716.048 TL

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Toplam İzleyici Sayısı: 59.557.447

Nüfusa Oranla Sinemaya İlgi: - 23.597.550

2020



Türkiye Nüfusu... Henüz Açıklanmadı

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Türk Filmi Sayısı: 58

Türk Filmi İzleyici Sayısı: 13.938.212

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Yabancı Film Sayısı: 119

Yabancı Filml İzleyici Sayısı: 3.453.295

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Toplam İzleyici Sayısı: 17.391.507

Toplam Hasılat: 299.444.667 TL