Pandora'nın kutusundaki gizem! Yunan Mitolojisinde Tanrıların armağanı ilk kadın

Tüm bunların sonucunda Zeus tüm hıncını çıkarmak için Prometheus'un ateşi çalmasını fırsat bildi ve onu kayalara zincirleyerek cezalandırdı. Bu ceza bu kadarla bitmedi...

Prometheus, cezasını çekerken tanrılar tarafından bir kartal görevlendirildi ve her gün Prometheus'un yanına giderek onun karaciğerini yedi. Prometheus'un karaciğeri her gün kendini yeniledi. Prometheus her gün acılar içinde kıvranmasına rağmen bu durum günlerce devam etti. Kimse Prometheus'u kurtarmaya gelmedi.