Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Vatikan'da teknoloji firmalarının üst düzey isimleriyle gerçekleştirdiği toplantıda porno içeriklerle mücadele çağrısı yaptı.
Papa, dini liderlerin yanı sıra Facebook, Google ve Apple gibi teknoloji firmalarından gelen temsilcilere hitaben yaptığı konuşmada, teknoloji devlerinin porno içeriklerin internetten kaldırılması ve çocukların bu tür içeriklere ulaşmasının engellenmesi konusunda adım atmaları gerektiğini kaydetti.
Bu konuda atılan yasal adımların yetersiz kaldığını savunan Papa, teknolojinin yasal düzenlemelerden hızlı değiştiğini kaydetti.
Papa Françesko, gençlerin duygusal ve cinsel gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler yaratan bu tür içeriklerle mücadele konusunda teknoloji firmalarının ahlaki sorumlulukları bulunduğunu vurguladı.
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