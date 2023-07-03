Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Papa Francesco’dan Kuran yakılmasına tepki: Öfke ve tiksinti duyuyorum

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, İsveç’te Kuran yakılmasına tepki göstererek "Bu gibi eylemler beni öfkelendiriyor ve tiksindiriyor" dedi.

Papa Francesco’dan Kuran yakılmasına tepki: Öfke ve tiksinti duyuyorum
BBC TÜRKÇE

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İsveç’te Kuran yakılmasına tepki göstererek "Bu gibi eylemler beni öfkelendiriyor ve tiksindiriyor" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayımlanan Al Ittihad gazetesine konuşan Papa, geçen hafta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Kuran yakma ve yırtma eylemi ile bu eyleme izin verilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Kutsal kabul edilen her kitap, inananlarına saygı gereği saygı görmelidir. İfade özgürlüğü asla başkalarını aşağılamak için bir bahane olarak kullanılmamalı, buna izin verilmesi reddedilmeli ve kınanmalıdır."

Papa, Al Ittihad’da bugün yayımlanan ve İtalya basınına yansıyan söyleşisinde, farklı dinler arasında diyalog ve "kardeşlik" bağının öneminde de vurgu yaptı ve "Ya kardeşlik medeniyeti olacak ya düşmanlık medeniyeti. Ya geleceği birlikte inşa edeceğiz ya da bir gelecek olmayacak" dedi.

Papa daha önce de 2015’te Fransa’da Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının ardından "ifade özgürlüğünün sınırları olduğunu" söylemiş ve "Anneme küfreden yumruk yemeyi de beklemeli" demişti.

İslam dünyasında tepki çeken karikatürlerin ardından düzenlenen saldırıda 12 kişi öldürülmüştü. Papa bu saldırıdan birkaç gün sonraki açıklamasında şunları söylemişti:

"Ben hem din özgürlüğünün, hem de ifade özgürlüğünün temel insan hakları olduğuna inanıyorum. Hiç kimse din adına, Tanrı adına başkalarına zarar veremez, savaşamaz, öldüremez.

"(Paris'te) yaşananlar bizi şimdi şoke ediyor ama kendi tarihimize bakalım, din adına ne kadar çok savaş yaptık! Biz de bu konuda günah işledik. Ama Tanrı adına cinayet işlenemez, bu dinden sapmadır."

Papa daha sonra, yanında duran Vatikan görevlisi Alberto Gasbarri'ye dönerek "Evet, şiddetle reaksiyon gösterilemez. Ama eğer Dr. Gasbarri, ki benim dostumdur, anneme küfrederse kendisini bir yumruk bekler. Bu normaldir. Provokasyon yapmak, başkalarının inancına hakaret etmek doğru değildir… İfade özgürlüğünün sınırları vardır. Annem örneğinde olduğu gibi" diye konuşmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol: Bu kış faturalar artabilir
BBC Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol: Bu ...
Victoria Amelina: Ukraynalı yazar Kramatorsk’taki saldırıda hayatını kaybetti
BBC Ukraynalı yazar Kramatorsk'taki saldırıda hayatını ...
Fransa'daki protestolar: Fransız İçişleri Bakanı'na göre gece daha sakin geçti
BBC Fransa'daki protestolar: Fransız İçişleri Bakanı'na ...
Yunanistan'daki göçmen faciası: 'Bizi kurtarmak yerine tekneyi batırdılar'
BBC Yunanistan'daki göçmen faciası: 'Bizi kurtarmak ...
Evlilikler çocuk sahibi olduktan sonra neden sarsılıyor?
BBC Evlilikler çocuk sahibi olduktan sonra neden ...
Aspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?
BBC Aspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?
Elon Musk, Mark Zuckerberg ile kafes dövüşünün Roma'daki Kolezyum’da olabileceğini ima etti
BBC Elon Musk, Mark Zuckerberg ile kafes dövüşünün ...
Wagner: Uydu görüntüleri Belarus’taki askeri üste hareketliliği ortaya koydu
BBC Wagner: Uydu görüntüleri Belarus’taki askeri üste ...
Gökbilimciler çarpışan galaksilerin yarattığı şok dalgalarını tespit etti
BBC Gökbilimciler çarpışan galaksilerin yarattığı şok ...
Çin'in güneş enerjisi kapasitesi, dünyanın tamamını geçti
BBC Çin'in güneş enerjisi kapasitesi, dünyanın tamamını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.