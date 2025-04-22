Papa Francis hayatını kaybetti: Dünyanın dört bir yanında anıldı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 88 yaşındaki Papa Francis, dün sabah hayatını kaybetti. 12 yıldır Katolik dünyasının lideri olan Arjantinli Papa Francis'in ölümünün ardından dünyanın dört bir yanında bir araya gelen Hristiyanlar, Papa Franciscus için anma töreni düzenledi
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 88 yaşındaki Papa Francis, dün sabah hayatını kaybetti. 12 yıldır Katolik dünyasının lideri olan Arjantinli Papa Francis'in ölümünün ardından dünyanın dört bir yanında Hristiyanlar bir araya geldi.
12 yıldır Katolik dünyasının lideri olan Arjantinli Papa Francis'in ölümünün ardından dünyanın dört bir yanında Hristiyanlar bir araya geldi.
VATİKAN'A AKIN ETTİLER
Papa'nın ölümünün ardından binlerce Vatikan'daki St. Peters Meydanı'nda bir araya geldi.
Vatikan'da öğlen saatlerinden gece saatlerine kadar Papa Franciscus için anma töreni düzenledi.
ARJANTİN'DE 7 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Papa'nın ölümünün ardından, doğum yeri olan Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Planetaryum saygı gösterisi amacıyla sarı renkte ışıklandırıldı.
Arjantin'de 7 günlük yas ilan edildi.
Buenos Aires'teki ünlü dikilitaşa Papa Franciscus'un portresi ve "Benim için dua edin" mesajı, saygı gösterisi amacıyla yansıtıldı.
BREZİLYA'DA 7 GÜN YAS
Brezilya da Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla 7 günlük ulusal yas ilan etti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da X üzerinden yaptığı açıklamada, Papa'nın her zaman sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın bir sembolü olarak hatırlanacağını vurguladı.
"Bugün dünyanın dört bir yanında bu büyük kaybın acısını yaşayanlara Tanrı teselli versin. Papa Franciscus'un anısına ve yaşamındaki misyona saygıyla, Brezilya'da yedi günlük ulusal yas ilan ediyorum." ifadelerini kullanan Lula da Silva, bu süre boyunca tüm kamu kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini bildirdi.
VENEZUELA 3 GÜN YAS İLAN ETTİ
Venezuela da Papa'nın vefatı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.
İSPANYA'DA ÜÇ GÜNLÜK YAS
İspanya hükümeti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümünden dolayı üç günlük resmi yas ilan etti.
MEKSİKA
Meksika'nın Meksiko kentindeki Guadalupe Meryem Ana Bazilikası'nda bir araya gelen Hristiyanlar, Papa Franciscus için anma töreni düzenledi.
Kardinal Carlos Aguiar Retes de törene katıldı.
EYFEL'İN IŞIKLARI SÖNDÜRÜLDÜ
Papa Franciscus'un ölümünün ardından Paris'te saygı göstergesi olarak Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürüldü.
Eyfel Kulesi dün akşam saatlerinde karanlığa gömüldü.
ROMA
İtalya'nın Roma şehrindeki Aziz Petrus Meydanı'nda bir araya gelen Hristiyanlar, Papa Franciscus için anma töreni düzenledi.
İSTANBUL
Beyoğlu'ndaki Santa Maria Draperis Kilisesi'ne Papa Franciscus'un fotoğrafı koyuldu.