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        Haberler Dünya Papa Francis hayatını kaybetti: Dünyanın dört bir yanında anıldı | Dış Haberler

        Papa Francis hayatını kaybetti: Dünyanın dört bir yanında anıldı

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 88 yaşındaki Papa Francis, dün sabah hayatını kaybetti. 12 yıldır Katolik dünyasının lideri olan Arjantinli Papa Francis'in ölümünün ardından dünyanın dört bir yanında bir araya gelen Hristiyanlar, Papa Franciscus için anma töreni düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 08:04 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:04
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        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 88 yaşındaki Papa Francis, dün sabah hayatını kaybetti. 12 yıldır Katolik dünyasının lideri olan Arjantinli Papa Francis'in ölümünün ardından dünyanın dört bir yanında Hristiyanlar bir araya geldi.

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        12 yıldır Katolik dünyasının lideri olan Arjantinli Papa Francis'in ölümünün ardından dünyanın dört bir yanında Hristiyanlar bir araya geldi.

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        VATİKAN'A AKIN ETTİLER

        Papa'nın ölümünün ardından binlerce Vatikan'daki St. Peters Meydanı'nda bir araya geldi.

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        Vatikan'da öğlen saatlerinden gece saatlerine kadar Papa Franciscus için anma töreni düzenledi.

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        ARJANTİN'DE 7 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

        Papa'nın ölümünün ardından, doğum yeri olan Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Planetaryum saygı gösterisi amacıyla sarı renkte ışıklandırıldı.

        Arjantin'de 7 günlük yas ilan edildi.

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        Buenos Aires'teki ünlü dikilitaşa Papa Franciscus'un portresi ve "Benim için dua edin" mesajı, saygı gösterisi amacıyla yansıtıldı.

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        BREZİLYA'DA 7 GÜN YAS

        Brezilya da Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla 7 günlük ulusal yas ilan etti.

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        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da X üzerinden yaptığı açıklamada, Papa'nın her zaman sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın bir sembolü olarak hatırlanacağını vurguladı.

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        "Bugün dünyanın dört bir yanında bu büyük kaybın acısını yaşayanlara Tanrı teselli versin. Papa Franciscus'un anısına ve yaşamındaki misyona saygıyla, Brezilya'da yedi günlük ulusal yas ilan ediyorum." ifadelerini kullanan Lula da Silva, bu süre boyunca tüm kamu kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini bildirdi.

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        VENEZUELA 3 GÜN YAS İLAN ETTİ

        Venezuela da Papa'nın vefatı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.

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        İSPANYA'DA ÜÇ GÜNLÜK YAS

        İspanya hükümeti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümünden dolayı üç günlük resmi yas ilan etti.

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        MEKSİKA

        Meksika'nın Meksiko kentindeki Guadalupe Meryem Ana Bazilikası'nda bir araya gelen Hristiyanlar, Papa Franciscus için anma töreni düzenledi.

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        Kardinal Carlos Aguiar Retes de törene katıldı.

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        EYFEL'İN IŞIKLARI SÖNDÜRÜLDÜ

        Papa Franciscus'un ölümünün ardından Paris'te saygı göstergesi olarak Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürüldü.

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        Eyfel Kulesi dün akşam saatlerinde karanlığa gömüldü.

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        ROMA

        İtalya'nın Roma şehrindeki Aziz Petrus Meydanı'nda bir araya gelen Hristiyanlar, Papa Franciscus için anma töreni düzenledi.

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        İSTANBUL

        Beyoğlu'ndaki Santa Maria Draperis Kilisesi'ne Papa Franciscus'un fotoğrafı koyuldu.

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        HİNDİSTAN

        Papa Franciscus, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde anıldı. Vatandaşlar, kiliseye giderek yas tuttu.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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