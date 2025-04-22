Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman? | Dış Haberler

        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?

        Vatikan, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi. Cenaze töreninin Cuma günü ya da Pazar günü olması beklenirken, Papa'nın şahsi kullanımındaki odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu ilan edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.04.2025 - 07:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından Papa'nın şahsi kullanımındaki odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu ilan edildi.

        Papa Franciscus'un 88 yaşında dün sabah yaşamını yitirmesinin ardından Vatikan'da papalar öldüğünde kilise hukukunda öngörülen süreç de başlatıldı.

        Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'un haberine göre, dün akşam 20.00 sularında ölüm ilanının yüksek sesle okunması ve cenazenin tabuta konulması safhaları gerçekleştirildi.

        PAPA'NIN ODALARI MÜHÜRLENDİ

        Bu işlemin ardından Vatikan'da papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yöneten "Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinal unvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile beraber, Papa Franciscus'un konutu ve Papalık Sarayı'nda şahsi kullanımındaki odaları kapatıp, mühürledi.

        REKLAM

        Kamerlengo Kardinal Farrell'in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan "balıkçı yüzüğü" imha edildi ve kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğu" ilan edildi.

        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim? Haberi Görüntüle

        Vatikan resmi internet sitesi de durumunu "Sede Vacante" olarak güncelledi.

        Bu arada, Kardinaller Kongregasyonunun (Bakanlık), Papa Franciscus'un ölümünün ardından ilk toplantısını bu sabah yapacağı, bu toplantıda Papa Franciscus'un cenaze töreni için tarih belirlenebileceği belirtildi.

        ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

        Vatikan, Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi.

        Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

        VASİYETİ DE PAYLAŞILDI

        Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı.

        Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.

        REKLAM

        Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti.

        CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

        Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünden sonra 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor.

        Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.

        Yine Kilise normlarına göre Papa Franciscus'un ölümünden sonraki 15 ila 20. günde, bu durumda 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi'nin yeni Papa'yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor.

        İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma'ya erken ulaşmış olması durumunda ise Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının da öne alınabileceği belirtildi.

        TRUMP CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

        ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı seyahatinde Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gidecek.

        REKLAM

        ABD Başkanı Trump, Truth Social'daki hesabından yaptığı açıklamada, Papa'nın cenaze törenine katılacağını açıkladı.

        Trump, açıklamasında, "Melania ile ben, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        PAPA BİR SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

        Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

        Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

        Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

        Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

        Vatikan, dün akşam Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar