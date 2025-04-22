Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından Papa'nın şahsi kullanımındaki odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu ilan edildi.

Papa Franciscus'un 88 yaşında dün sabah yaşamını yitirmesinin ardından Vatikan'da papalar öldüğünde kilise hukukunda öngörülen süreç de başlatıldı.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'un haberine göre, dün akşam 20.00 sularında ölüm ilanının yüksek sesle okunması ve cenazenin tabuta konulması safhaları gerçekleştirildi.

PAPA'NIN ODALARI MÜHÜRLENDİ

Bu işlemin ardından Vatikan'da papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yöneten "Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinal unvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile beraber, Papa Franciscus'un konutu ve Papalık Sarayı'nda şahsi kullanımındaki odaları kapatıp, mühürledi.

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Kamerlengo Kardinal Farrell'in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan "balıkçı yüzüğü" imha edildi ve kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğu" ilan edildi.

Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim? Haberi Görüntüle Vatikan resmi internet sitesi de durumunu "Sede Vacante" olarak güncelledi. Bu arada, Kardinaller Kongregasyonunun (Bakanlık), Papa Franciscus'un ölümünün ardından ilk toplantısını bu sabah yapacağı, bu toplantıda Papa Franciscus'un cenaze töreni için tarih belirlenebileceği belirtildi. ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU Vatikan, Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi. Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi. VASİYETİ DE PAYLAŞILDI Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı. Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi. REKLAM Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti. CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN? Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünden sonra 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor.

Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor. Yine Kilise normlarına göre Papa Franciscus'un ölümünden sonraki 15 ila 20. günde, bu durumda 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi'nin yeni Papa'yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor. İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma'ya erken ulaşmış olması durumunda ise Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının da öne alınabileceği belirtildi. TRUMP CENAZE TÖRENİNE KATILACAK ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı seyahatinde Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gidecek. REKLAM ABD Başkanı Trump, Truth Social'daki hesabından yaptığı açıklamada, Papa'nın cenaze törenine katılacağını açıkladı. Trump, açıklamasında, "Melania ile ben, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı. PAPA BİR SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.