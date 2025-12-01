Papa Lübnan'da temaslarda bulundu

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan'daki ziyareti kapsamında, başkent Beyrut'ta Müslüman ve Hristiyan toplumunun liderleriyle görüşerek, barışa ve birlikte yaşamanın önemine vurgu yaptı.

Papa 14. Leo, Lübnan'daki temaslarının ikinci gününde Beyrut'un merkezinde kurulan platformda, ülkedeki farklı dini grupların temsilcileriyle görüştü.

Program, İncil'den bölümler ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunmasıyla başladı.

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, programda yaptığı konuşmada, Papa'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lübnan'ın "barış ve mesaj ülkesi" olarak dünyada güven ve huzurun yayılmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Deryan, Lübnan'ın, farklı dini topluluklara saygı prensibi üzerine kurulu olduğuna dikkati çekerek, Anayasa'nın her mezhebe ibadet özgürlüğü tanıdığını kaydetti.

Lübnan Şii Yüksek İslam Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Hatib ise "silah taşımayı amaç edinmediklerini" belirterek, dünyadan Lübnan'a destek vermesini istedi.

Dürzi toplumunun lideri Sami Ebi el-Muna da Müslüman ve Hristiyanların birlikte durmasının, bölgeyi kuşatan karanlık tabloya rağmen "umut verebileceğini" vurguladı.