Parakürek Milli Takımı, Avrupa’da bir ilk için mücadele edecek - Diğer Haberleri

Parakürek Milli Takımı, Avrupa’da bir ilk için mücadele edecek - Diğer Haberleri

Parakürek Milli Takımı, Avrupa’da bir ilk için mücadele edecek Para Kürek Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda yarışacak. Hazırlıklarını tamamlayan kürek sporcuları, Prag'da bir ilk için mücadele edecek

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:47 facebook

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