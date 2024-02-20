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        Parakürek Milli Takımı, Avrupa’da bir ilk için mücadele edecek

        Para Kürek Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda yarışacak. Hazırlıklarını tamamlayan kürek sporcuları, Prag'da bir ilk için mücadele edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:47
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        Parakürek Milli Takımı, Avrupa'da sahne alacak
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        Çekya’nın başkenti Prag’da 23-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve Dünya Salon Kürek Şampiyonası ile birlikte gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Salon Kürek Şampiyonası’nda Para Kürek Milli Takımı, ilk kez boy gösterecek.

        4 para milli sporcunun 5 farklı kategoride yarışacağı yarışlarda Para Kürek Milli Takımı, tarihte bir ilki gerçekleştirmek için kürek başı yapacak.

        Salon Küreği kategorisinde ilk kez yarışacak Para Kürek Milli Takım kafilesi şu şekilde:

        Parakürek Kadınlar

        Yurdagül Dinanet - PR2 women 2000m

        Parakürek Erkekler

        Yiğit Doğukan Bozkurt - PR2 men 2000m ve PR2 men 500m

        Hüseyin Börü - PR2 men 2000m

        İbrahim Hayati Selvi - PR3 men 2000m

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 2023 yılının Nisan ayında Para Kürek branşını oluşturulmasının ardından kurulan Para Kürek Milli Takımı, geçtiğimiz yıl Dünya Deniz Küreği Şampiyonası’nda dördüncülük elde etmişti.

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