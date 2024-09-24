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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Pari Dukoviç'ten "İstanbul’dan New York’a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu"

        Pari Dukoviç'ten "İstanbul’dan New York’a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu"

        Dünyanın en ünlü isimlerini fotoğraflayan ödüllü fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleşecek olan, Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" 25 Eylül Çarşamba günü sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 00:18 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:18
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        'Bir Fotoğrafçının Yolculuğu' İstanbul'da
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        Dünyanın en ünlü isimlerini fotoğraflayan, Türk vatandaşı ödüllü fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi "İstanbul’dan New York’a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu", Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 25 Eylül 2024 Çarşamba günü sanatseverlerle buluşacak.

        "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sergisi ile hayatında önemli bir rol oynayan İstanbul ve New York’un yanı sıra tanıştığı insanları ve yakaladığı anları görsel bir anlatımla sunan Dukovic, bu sergide 65 seçkin eseri bir araya getirerek, İstanbul'un sokaklarından New York'un gökdelenlerine uzanan bir görsel anlatımla izleyicilere sunuyor.

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        Barack Obama
        Barack Obama

        İstanbul doğumlu Pari Dukovic, kariyeri boyunca Hollywood yıldızları, dünya liderleri, sanatçılar, sporcular ve müzisyenler gibi birçok ünlü ismin portrelerini çekti. Aynı zamanda, TIME dergisinin en genç kadrolu fotoğrafçısı ünvanına sahip olan Dukovic, hayatında önemli bir rol oynayan iki büyük şehir olan İstanbul ve New York’un yanı sıra tanıştığı insanları ve yakaladığı anları görsel bir anlatımla sunuyor.

        Lebron James
        Lebron James

        Kariyeri boyunca Barack Obama, Donald Trump, Prince Harry and Meghan Markle, Kim Kardashian, Taylor Swift, Jon Bon Jovi, Lionel Messi, Mark Zuckerberg, Karl Lagerfeld, Jeff Bezos, Pharrell Williams, Stevie Wonder, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Marion Cotillard, Lebron James, Kobe Bryant, Roger Federer, Serena Williams, Michael Douglas, Lady Gaga, Daniel Craig, Rami Malek, The Weeknd, Nicki Minaj gibi dünyaca birçok ünlü ismi fotoğraflayan Dukovic, Barack Obama’nın anı kitabı "A Promised Land"in kapağını ve NASCAR efsanesi Jimmie Johnson’ın son kitabının kapağını fotoğrafladı.

        Pari Dukovic
        Pari Dukovic

        Pari Dukovic'in parlak fotoğrafçılık kariyerinden seçilen 65 seçkin eser, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 25 Eylül Çarşamba gününden itibaren görülebilir.

        Rami Malek-Daniel Craig
        Rami Malek-Daniel Craig
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        #Pari Dukoviç
        #Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu
        #fotoğraf
        #sergi
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