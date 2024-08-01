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        Haberler Dünya Paris 2024'teki cinsiyet tartışmasına Meloni de katıldı | Dış Haberler

        Paris 2024'teki cinsiyet tartışmasına Meloni de katıldı

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda Cezayirli Imane Khelif ile karşılaşan İtalyan boksör Angela Carini, müsabakanın 46 saniyesinde çekildi. Bunun ardından cinsiyet tartışmaları başlarken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de "Bana göre bu adil bir rekabet değildi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 22:09 Güncelleme: 01.08.2024 - 23:03
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        Cinsiyet tartışmasına katıldı
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        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli boksör Imane Khelif'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmasına ilişkin, "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Meloni, Olimpiyatlarda İtalyan boksör Angela Carini'nin kadınlar boks müsabakasında, 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli rakibi Imane Khelif'in karşısına çıktığı maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

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        2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Khelif'in yarışmasına tepki gösteren Meloni, "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Başbakan Meloni, "Kimseye karşı ayrımcılık yapmak istediğimiz için değil, kadın sporcuların eşit şartlarda yarışma hakkını korumak için." yorumunu yaptı.

        Ayrıca Meloni X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carini'nin fotoğrafını paylaşarak, "Pes etmeyeceğini biliyorum. Bir gün adil bir yarışmada hak ettiğini alacağını biliyorum." ifadelerine yer verdi.

        MUSK'TAN TEPKİ

        Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk ise X sosyal medya platformunda "Erkeklerin, kadın sporlarında yeri yok." yazılı paylaşıma, "Kesinlikle" yorumunu yaptı.

        NE OLDU?

        İtalyan boksör Angela Carini, Olimpiyatlarda Cezayirli rakibi Imane Khelif'e karşılaştığı maçta 46 saniye sonra maçı bırakmıştı.

        Carini, Khelif tarafından darbe almasının ardından burnunun kırılmış olmasından korktuğu için çekildiğini açıklamıştı.

        Bunu yenilgiden saymadığını belirten Carini, "Bence ringe çıktığınızda her şeyden bağımsız olarak zaten kazanmışsınızdır. Yargılamak için burada değilim. Adil olup olmadığını söylemek bana düşmez." ifadelerini kullanmıştı.

        Carini, Khelif'in yarışmadan men edilmesi gerekip gerekmediğine karar vermenin "kendisine düşmediğini" söyleyerek, "Ben işimi yaptım." demişti.

        BBC'ye konuşan Khelif, altın madalyayı kazanmak için burada olduğunu belirtmişti.

        Khelif, cinsiyet uygunluk testini geçemediği için Yeni Delhi'deki Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesine rağmen, Olimpiyatlarda dövüşmesine izin verilen iki boksörden biri olmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #2024 Paris Olimpiyat Oyunları
        #Meloni
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