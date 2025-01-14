Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 21. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk oluyor. Ligde çıktığı 20 maçta 10 galibiyet elde eden ve playoff yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Anadolu Efes, bu kritik deplasmandan zaferle dönmeyi hedefliyor. Basketbolseverler ise nefes kesecek bu karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. İşte Paris Basketbol-Anadolu Efes mücadelesine dair tüm bilgiler...
Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası THY EuroLeague’de çift maç haftası coşkusu yaşanıyor. Anadolu Efes, 21. hafta mücadelesinde Fransa’nın güçlü ekiplerinden Paris Basketbol’a konuk olarak sahaya çıkacak. Ligde şu ana kadar oynadığı 20 karşılaşmada 10 galibiyetle 11. sırada yer alan temsilcimiz, playoff umutlarını güçlendirmek için kritik bir galibiyet arayışında. Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği bu maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise belli oldu. Detaylar haberimizde!
PARIS BASKETBOL - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adidas Arena'daki Paris Basketbol - Anadolu Efes karşılaşması, 14 Ocak 2025 Salı yani bu akşam saat 22.30'da başlayacak.
PARIS BASKETBOL - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
THY EuroLeague Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport+ ekranlarından canlı yayınlanacak.
AVRUPA'DA 857. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 857. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 856 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 374 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 609. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 608 müsabakanın 325'ini kazandı, 283'ünden mağlubiyetle ayrıldı.