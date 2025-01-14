Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası THY EuroLeague’de çift maç haftası coşkusu yaşanıyor. Anadolu Efes, 21. hafta mücadelesinde Fransa’nın güçlü ekiplerinden Paris Basketbol’a konuk olarak sahaya çıkacak. Ligde şu ana kadar oynadığı 20 karşılaşmada 10 galibiyetle 11. sırada yer alan temsilcimiz, playoff umutlarını güçlendirmek için kritik bir galibiyet arayışında. Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği bu maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise belli oldu. Detaylar haberimizde!